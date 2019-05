Filmografie: de BMW E38 7-serie

I'm famous!

Het is de droom van menig ster in de grote voorstelling van groep 8 aan het einde van de basisschool: ooit een grote ster worden in Hollywood. Doch niet alleen mensen kunnen een famous anus worden, ook voor auto’s is dit prachtige lot weggelegd. Denk bijvoorbeeld aan de Aston Martin DB5 van James Bond, de General Lee uit de Dukes of Hazzard of de Ferrari Testarossa van Sonny Crockett. Uiteraard zijn er zo nog veel meer voorbeelden te verzinnen.

Het leek ons wel leuk om een nieuwe rubriek te introduceren, waarin we kijken naar de levens van auto’s op het witte doek. Soms kunnen we wellicht ook aandacht geven aan de mindere goden die moesten settelen voor het kleine scherm. We zien wel hoe het zich ontwikkelt. Vandaag in ieder geval de aftrap met deze (beknopte) filmografie van de BMW E38 7-serie (aankoopadvies). Deze welhaast perfecte sedan heeft namelijk nogal wat puike rollen op zijn C.V. staan.

Tomorrow Never Dies (1997, imdb-score 6.5)

De eerste film die in het geheugen springt is natuurlijk de Bondfilm Tomorrow Never Dies. Na Goldeneye was het de tweede keer dat BMW de auto aan superspion James Bond mocht leveren. In tegenstelling tot in Goldeneye, waar James met een Z3 het zonnige Cuba onveilig maakte, moest het in Der Morgen stirbt nie allemaal wat serieuzer zijn. De film speelde zich namelijk af in de serieuze wereld van fake news. Legendarisch is natuurlijk de scene in de parkeergarage. James bestuurt zijn Siebener daarin met zijn telefoon en parkeert uiteindelijk in een dependence van AVIS. ‘Q’ is daar naar verluidt nog steeds salty over.



The Game (1997, imdb-score 7.8)

In The Game speelt Michael Douglas een geslaagd zakenman die alles heeft. Uiteraard heeft hij dus ook de ultieme topsedan van die tijd, wat de E38 was. Oké, de W140 was ook lachen. Enfin, het leven lacht Douglas ondanks alles niet toe in de film, totdat hij verwikkeld raakt in een duivels spel. Omdat de film op zich wel het kijken waard is, zullen we verder geen spoilers neerpennen.



Enemy of the State (1998, imdb-score 7.3)

Hoewel de plot behoorlijk verschilt van The Game, heeft Enemy of the State een beetje dezelfde vibe. In dit geval wordt het hoofdpersonage gespeeld door Will ‘awww hell no’ Smith, die een succesvol advocaat vertolkt. Wederom past de E38 uitstekend bij die rol. Big Will wordt een vijand van de staat doordat hij bewijs in handen krijgt van politieke misstanden. Zal hij ontsnappen aan de corrupte lange arm? En wat is de rol in dit alles van ‘HACKMAN!!1!’?



The Transporter (2002, imdb-score 6.8)

De Transporter-films zijn vooral simpel vermaak, niet per se realistische thrillers. Niks mis mee, want soms is dat precies wat je wilt. De eerste van de filmreeks was nog het meest realistisch, want daarin vormt een E38 het vervoer van Jason Statham. Later werd de Bimmer ingeruild voor Audi’s met loodzware neuzen, waarmee snel bochtenwerk alleen nog door middel van CGI kon geschieden. Ik meen me te herinneren dat er ergens een burnout in de film zit, maar volgens collega @willeme kan dat helemaal niet. Volgens hem heeft de E38 daar namelijk veel te weinig koppel voor.



Fun with Dick and Jane (2005, imdb-score 6.1)

Als je dergelijk overtuigende sterke punten hebben, ligt het risico op de loer dat je getypecast wordt in telkens dezelfde film. Maar in Fun with Dick and Jane toont de Siebener aan dat ‘ie veelzijdig is. In de comedy neemt dat E38 zichzelf niet zo serieus, door het stereotype vervoer van manager-types bij grote gezichteloze corporaties te spelen. Sterker nog, in een scene blijkt het parkeerterrein voor een bedrijf louter uit Siebeners te bestaan. Los van de E30 dan waarin het hoofdpersonage gespeeld door Jim Carrey zich in eerste instantie verplaatst. Het kan niet anders dan dat de man met het rubberen gezicht ook in zo;n E38 eindigt, toch?





The Constant Gardener (2005, imdb-score 7.4)

In The Constant Gardener speet een E38 een kleinere rol. In dit geval rijdt een van de baddies erin. Wel eentje die wat last krijgt van zijn geweten en het hoofdpersonage op het juiste spoor zet overigens. Andere reden om deze film op te nemen is het feit dat Rachel Weisz er in meespeelt. HEEEET!



Honourable mentions: Stepmom, All Eyez on Me (one for my homies), Mission Impossible III, De Zwarte Tulp, undsoweiter…