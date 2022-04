HEET! Dit is de compleet nieuwe Lexus RZ450e!

De nieuwe Lexus RZ450e is een belangrijke nieuwkomer voor het Japanse luxemerk.

Lexus is een tof merk dat een fanatieke klantenschare kent. Daarbij zijn er ook genoeg mensen die een mooie gebruikte Lexus zoeken. Het zal je niet ontgaan zijn dat die erg duur zijn. Logisch, op de tweedehandsmarkt zijn het zeer gewilde auto’s en nieuwe worden ze veel te weinig verkocht.

In veel gevallen komt dat ook omdat het modelgamma niet naadloos aansloot bij de wensen van de Europese consument. Daar is met de nieuwe Lexus RZ450e verandering in gekomen.

Nieuwe Lexus RZ450e!

Want de auto is ons op het lijf geschreven. het is namelijk een geheel elektrische medium crossover. Het is geen omgebouwde Lexus RX met een accupakket. De RZ450e is echt vanaf het ventieldopje ontworpen als elektrische auto.

Design Lexus RZ450e

Het exterieur-design zal inmiddels geen verrassing meer zijn. De auto kwam al meerdere malen voorbij als concept en daar is Lexus niet van afgeweken. Is het een mooie auto? Dat is heel smaakafhankelijk. Het is in elk geval niet saai.

Het lijkt in niets op de Duitse, Zweedse of Britse concurrentie en dat is al heel wat waard. De auto heeft dankzij het Spindle-design echt een eigen smoel. Vergeet ook niet dat Lexus juist beter is gaan verkopen (wereldwijd) na de introductie van een extrovertere designtaal.

Aandrijving

Dan de aandrijving. De Lexus RX450e heeft namelijk een ‘e-Axle’. Dat is een unit met de elektromotor, transmissie en ECU ineen. Zowel op de voor- als achteras kun zo’n e-Axle vinden.

Die op de vooras levert 204 pk, de achteras is goed voor 109 pk. Het gezamenlijke vermogen bedraagt 313 pk. Wat het doet met de prestaties, zegt Lexus niet.

Verbruik

Wel zegt Lexus dat ze hebben gekozen voor een auto met een prettig stuurgedrag en een niet al te hoog wagengewicht. Goed nieuws! Veel elektrische auto’s zijn namelijk heel erg zwaar. Er is een accupakket van 71,4 kWh. Volgens Lexus moet de auto zo’n 18 kWh per 100 km vebruiken.

Actieradius en laadtijden geeft Lexus nog niet, de Europese homologatie is ‘as we speak‘ nu bezig. Als de uitslagen daarvan binnenzijn, kan Lexus die met ons delen. Uiteraard zullen wij jullie dan ook op de hoogte houden.

Interieur Lexus RZ450e

Wat we al wel kunnen zeggen is dat Lexus werk heeft gemaakt van het interieur. Er is een Tesla-esque feature door een ‘Yoke’ als stuurwiel te gebruiken. Waarom? Geen idee.

Nu moeten we eerlijk zeggen dat de meeste reacties op de Yoke vrij gematigd zijn. Het is voegt niet echt iets toe, maar irriteert ook niet. Volgens Lexus is het wel degelijk beter, in dit geval voor de stuur-input. De rest van het interieur is minimalistisch en strak, zonder dat je in een tandartswachtkamer zit.

Uiteraard is de Lexus RZ450e voorzien van een heleboel features. In veel gevallen gaat het om rijassistenten, stemherkenningsysteem (hey Lexus!) en een nieuw infotainment-systeem.

Of wat te denken van het dimbare panoramadak? Maar het meest bijzondere is toch wel het e-Latch systeem.

e-Latch

Dat is gekoppeld aan het Blind Spot Assist-systeem dat fietsers en voetgangers in de gaten houdt. Als jij minder goed oplet dan de auto en de deur open wil smijten, zal het e-Latch-systeem je tegen houden als er een fietser of voetganger voorbij komt. De deur opent dan simpelweg niet.

Volgens Lexus kan 95% van de huidige ongelukken met dit systeem voorkomen worden. Met recht een slimme feature dat hopelijk veel navolging krijgt. Ja, ondergetekende heeft eens een deur tegen een fietser geopend en dat was (voor de fietser) geen pretje.

Lexus zal vaart zetten met het lanceren van elektrische auto’s. In 2030 zijn alle Lexussen namelijk elektrisch. De Lexus RZ450e zal aan het einde van dit jaar bij de dealers staan.

