Supercars, wat kosten ze toen en wat zijn ze nu waard?

Een ding ontbrak natuurlijk nog aan onze Autoblog Supercar Week. Een goed argument om het kopen van een supercar te verantwoorden aan je betere helft (m/v).

We hebben je deze week werkelijk plat gebombardeerd met supercars. We hopen dat jullie genoten hebben van de persoonlijke anekdotes, de filosofische bespiegelingen, de extra video’s en natuurlijk de goede oude supercar gerichte special. Misschien ben je nu helemaal klaar met supercars en hoop je dat er volgende week een special komt over de Opel Zafira. Maar wij achten een ander scenario waarschijnlijker. Je hebt nu vast de beslissing genomen dat die supercar er gewoon moet komen.

Zeilboot

Dan resteert er eigenlijk nog maar één belangrijke barrière: hoe verantwoord je zo’n uitgave aan je betere helft? Het is nogal wat om uit te moeten leggen dat de vakanties de komende twintig jaar niet doorgaan omdat jij een mooie auto wil rijden. Maar wacht even. Al die supercars worden toch gewoon meer waard? Misschien is het een overtuigend argument als je zegt dat je de auto over dertig jaar verkoopt en je dan met een zeilboot de wereld over kan reizen.

Gedegen onderzoek

Om te onderzoeken hoe het zit met de waardeontwikkeling van auto’s, moet je natuurlijk een hele studie doen met TNOesque kwaliteit. Zelfs dan blijven harde conclusies best lastig. Ondergetekende weet daar alles van. En kennelijk heeft mijn thesis begeleider van destijds later het kunstje nog eens herhaald met een andere student. Dus voor de diehards die van statistische analyses houden, druk even op de linkjes.

Voor dit artikel gaan we er echter gewoon in met de botte bijl. Anekdotaal bewijs is immers en vogue dezer dagen. Het spreekt gewoon wat meer tot de verbeelding. Dus hebben we wat random supercars uit het verleden uitgezocht om te kijken wat ze destijds nieuw kostten en nu opleveren. Is het allemaal hosanna?

1926 Duesenberg Model A Opera Coupe

Jaarlijks reëel rendement: 0,85 procent

De Duesenberg Model A had in 1926 een gemiddelde prijs van 5.700 tot 7.500 Dollar, afhankelijk van de koets die je wilde. Het was de eerste Amerikaan met een acht-in-lijn. Voor het gemak nemen we aan dat deze Duesy destijds 6.600 Dollar kostte. Daar de auto in mei verkocht werd voor 211.111 Dollar, komen we dan uit op een nominaal rendement van ruim 3.000 procent. Niet slecht, maar per jaar is dat maar 3,76 procent. En dan moeten we nog de inflatie verdisconteren. In dat geval zakt het rendement naar 121 procent en het jaarlijks rendement naar slechts 0,85 procent. Op zich een prettige waardevastheid voor de koper van 1926. Maar rijk word je er niet van.

1956 Mercedes 300SL Gullwing

Jaarlijks reëel rendement: 4,93 procent

De Mercedes 300SL Gullwing was de auto waarmee de Duitse auto industrie zich weer durfde te laten zien. De auto kostte destijds nieuw 29.000 Deutsche Mark. In Amerika moest je $6.820 neertellen voor de Merc. Dit Graphitgrau exemplaar uit 1956 werd dit jaar verkocht voor $1.400.000. Dat is een nominaal rendement van 20.428 procent, wat per jaar een nominaal rendement van 8,68 procent betekent. In reële termen is dat nog altijd een nette 4,93 procent. Kan je wel wat regulier onderhoud van bekostigen.

1963 Ferrari 250 GTO

Jaarlijks reëel rendement: 11,85 procent

In 2018 maakte een mattenverkoper furore door bovenstaande Ferrari 250 GTO te kopen voor 70 miljoen Dollar. De 250 GTO is het ultieme symbool van de extreem waardevolle klassieker. Het is een Ferrari, het is een legende op het circuit, er ligt een glorieuze V12 onder de kap, er is geen aircodintioning en slechts een select gezelschap mag zich eigenaar noemen. Geen wonder dus dat de GTO hoge ogen gooit.

Nieuw kostte de 250 GTO slechts 18.000 Dollar, vandaag de dag het equivalent van 150.000 Dollar. Uitgaande van een prijs van 70 miljoen in 2018 betekende dat destijds een rendement van 388.789 procent op, oftewel 16,22 procent per jaar. Na corrigeren voor inflatie is dat nog altijd 11,85 procent. Niet verkeerd voor de gemiddelde mom and pop investeerders.

1969 Lamborghini Miura P400 S

Jaarlijks reëel rendement: 4,9 procent

De auto die volgens sommigen de originele supercar is, mag natuurlijk niet ontbreken in dit lijstje. Eind vorig jaar werd een Miura P400 S door RM Sotheby’s geveild voor 1,2 miljoen Pond, omgerekend 1.600.000 Dollar. Het was een gele unit gevonden in een schuur. Oorspronkelijk kostte de P400 S circa 20.000 Dollar aan het eind van de jaren ’60. Vullen we de rekensommetjes in is dat een totaal rendement van 7.900 procent, of 8,97 procent per jaar. Gecorrigeerd voor inflatie blijft daar 4,9 procent van over.

1976 Porsche 930 Turbo

Jaarlijks reëel rendement: -0,51 procent

Dan een relatief minder exotische blepper. De eerste generatie 911 Turbo (de 930) is zonder meer een gave auto, maar iets minder speciaal dan de vorige auto’s in dit lijstje. Het relatieve gebrek aan het masterpiece effect (exponentieel hogere waardering voor échte speciale objecten) wreekt zich. Bovenstaande unit werd dit jaar verkocht voor een schappelijke 110.000 Dollar. Met een originele prijs van minimaal 30.630 Dollar geeft dat een nominaal rendement van 259,13 procent. Dat is nominaal 2,95 procent per jaar. In reële termen hebben we dan een keiharde afschrijving te pakken van minus 0,51 procent per jaar. Shocker!

1985 Ferrari 288 GTO

Jaarlijks reëel rendement: 7,26 procent

Een persoonlijke favoriet is deze 288 GTO. Er zit weliswaar een turbo op, maar dan wel zo’n ouderwetse. Ferrari bouwde er aanvankelijk 272 in 1984 en 1985, plus later nog eentje speciaal voor wijlen Niki Lauda. De prijs bedroeg 83,400 Dollar. De laatste die van hand wisselde deed dat onlangs voor 2.310.000 Dollar. Dat is dus een rendement van 2.670 procent, of 9,95 procent per jaar. In reële termen hebben we het dan over 7,26 procent.

1995 McLaren F1

Jaarlijks reëel rendement: 9,94 procent

De McLaren F1 had in 1995 een fameuze nieuwprijs van één miljoen Dollar. In 2017 ging een ‘normale’ F1 over de toonbank voor 15.620.000 Dollar. Het totale rendement is daarmee makkelijk uit te rekenen. Jaarlijks komt het neer om een stijging van nominaal 12,13 procent en in reële termen 9,94 procent.

2006 Ford GT

Jaarlijks reëel rendement: 2,43 procent

Met de nieuwe iteratie van de Ford GT plaatste Ford medio jaren ’00 opnieuw een aanval op Ferrari. De nieuwprijs was 149.995 Dollar, maar inmiddels zijn Ford GT’s meer waard. Bovenstaande unit werd dit jaar verkocht voor 280.000 Dollar. Dat is een reëel jaarlijks rendement van 2,43 procent.

2016 Ferrari F12TDF

Jaarlijks reëel rendement: 11,05 procent

Maar hoe zit het met een moderne supercar? Wel, als je de kans krijgt iets speciaals van Ferrari te kopen kan dat nog steeds winstgevend zijn. Nieuw kostte de Italiaan ongeveer 450.000 Dollar af fabriek. Drie maanden geleden werd er door Gooding & co. eentje afgehamerd op 731.000 Dollar. Gezien de korte tijd waarin deze winst geboekt is, benadert de F12tdf daarmee het jaarlijkse rendement van zijn illustere voorvader uit 1963 hierboven.

Conclusie

Jazeker, een supercar is gewoon een verstandigere aankoop dan een B segment hatch. Als je onderhoud niet meetelt in ieder geval. En als je een echt meesterwerk koopt. En als je ‘m lang genoeg houdt om ‘m op een goed moment te verkopen. En als je een beetje geluk hebt. Koop dan!!1!