BMW 850 CSI prototype is episch (en te koop!)

Veel cooler dan het BMW 850 CSI prototype gaat het niet worden. Epische kleurstelling, beroemde eigenaar en een atmosferische V12 met handbak en achterwielaandrijving.

We gaan BMW niet nóg een keer afvallen dat ze met rare designs bezig zijn. Er werken allemaal slimme en getalenteerde mensen. Die weten dondersgoed waarmee ze bezig zijn. Dus die M4 of XM zijn niet per ongeluk. Kloppend of mooi design staat immers niet voor verkoopaantallen.

Het is voornamelijk omdat het contrast zo groot is met wat ze eerst maakten. Daarmee is BMW een beetje de Bob Dylan van de auto-industrie. Door een compleet nieuwe richting te kiezen worden alle oude fans boos, maar zijn er stiekem ook erg veel nieuwe (betalende) liefhebbers.

BMW 850 CSI prototype

Enfin, vergeeft u ons de wat omslachtige intro. Waar binnenkort de BMW XM de ultieme M is (ja, echt waar, wen er maar aan) was dat in de jaren ’90 de BMW 850 CSI. Eigenlijk moest dat de BMW M8 worden, maar door een financiële crisis zag BMW daar toch vanaf.

De 850 CSI werd de uiteindelijke topper van de BMW 8 Serie. heeft wel een echte M-motor onder de kap en voldoende andere toffe hardware. Ze zijn erg zeldzaam, maar dit speciale model kun je kopen.

Het gaat om een BMW 850 CSI prototype. De auto is eigendom geweest van Johnny Cecotto, een coureur uit Venezuela. Inderdaad, een landgenoot van Pastor Maldonado. Net als Maldonado wist Cecotto het tot de Formule 1 te schoppen als teamgenoot van Ayrton Senna. Veel geluk had hij niet, maar in de toerwagenracerij werd Cecotto een absolute held.

Hij begon weliswaar voor Mercedes-Benz (in de 190), maar een jaartje later pikte BMW hem op voor het Schnitzer fabrieksteam. Daar behaalde hij vele overwinningen. Daarna ook nog in diverse andere toerwagenklasses, veelal voor BMW. Oh, collega en motorrijder @michaelras herinnert ons eraan dat Johnny Cecotto vooral groot is geworden op de motorfiets. Nou, ok dan: hij won ook veel op de tweewielers.

Geen Throwing Stars

Met de auto die hij van BMW kocht heeft hij niet heel erg veel gedaan. Het is een voorserie auto. Dat is bijvoorbeeld te zien aan de velgen. Normaliter liggen de Styling 21 eronder (de Throwing Stars), maar in dit geval zien we meerdelige gesmede BBS-wielen. Het geeft de auto ineens een veel klassiekere uitstraling.

De auto komt uit 1990, jaren voordat de 850 CSI op de markt kwam. De kleur van de auto is ‘Drake Brown’, alhoewel het ons meer op paars lijkt. Het interieur is fabelachtig mooi met two-tone leer in Sandbeige en zwart.

Ondanks dat het een voorserie auto is, heeft deze 850 CSI prototype een S70-2 motor en een handgeschakelde versnellingsbak. De eerste jaren bleef de auto in beheer van BMW AG in München. Daarna kocht Johnny Cecotto de auto en exporteerde ‘m naar Venezuela.

Slechts 8.643 km

De auto belande later in handen van een verzamelaar, die de auto uitleende aan een museum. De verkoper raadt iedereen dan ook aan om een kijkje te namen om te zien hoe mooi de auto nog is.

In al die jaren is er namelijks nauwelijks mee gereden. De teller staat op 8.643 km. Daar kun je dus nog een tijdje mee tegenaan. Interesse? De auto wordt door RM Sotheby’s geveild. De advertentie kun je hier bekijken.

