Lotus Eletre: 600 pk en 600 km range voor minder dan een ton

Lotus maakt alle details en prijzen bekend van de gloednieuwe Eletre.

Een twee ton wegende SUV van Lotus, het is toch even wennen. Dat begrijpt Lotus stiekem ook wel, want ze geven ons de tijd om aan het idee te wennen. Het uiterlijk was in april al onthuld, maar nu geeft Lotus pas alle details van de Eletre prijs, inclusief de prijzen.

Drie smaakjes

Zo krijgen we nu te horen dat de elektrische SUV van Lotus in drie smaakjes komt. De instapper is de Eletre zonder toevoegingen, daarna volgt de Eletre S en de topversie is de Eletre R.

Instapper

We beginnen even met de specs van de instapper. Deze krijgt 603 pk en 710 Nm aan koppel. Daarmee is een sprint van 0 naar 100 km/u in 4,5 seconde gepiept. De tussensprint van 80-120 km/u is in minder dan 2,2 seconden mogelijk.

Topsnelheid

De topsnelheid is meestal niet het indrukwekkende aspect van een elektrische auto. Dat is bij de Lotus Eletre ook niet het geval, alhoewel 258 km/u voor EV-begrippen niet slecht is. Dat is bijvoorbeeld vergelijkbaar met een Model X Plaid.

Eletre S

Je zou denken dat de Eletre S meer vermogen heeft dan de normale Eletre, maar niets is minder waar. De specificaties van de Eletre en de Eletre S zijn identiek. Het verschil zit ‘m puur in de uitrusting. De Eletre S is voorzien van onder andere, een actieve achterspoiler, premium audio met 23 speakers en nog wat kleine extra’s.

Eletre R

De letter S staat dus gewoon voor een uitrustingsniveau, maar Eletre R is dan wel weer een snellere versie. Deze heeft maar liefst 905 pk en 985 Nm aan koppel. Daarmee is een sprint van 0-100 km/u in 2,95 seconden mogelijk. De topsnelheid ligt op 265 km/u.

Actieradius

De batterij is bij alle versies even groot, namelijk 112 kWh. In de Eletre en Eletre S is dit goed voor een WLTP-actieradius van 600 km. Als je voor de Eletre R gaat lever je flink in qua range: die komt 490 km ver op één lading. De precieze laadsnelheid vermeldt Lotus niet, alleen dat opladen van 10 tot 80% in 20 minuten mogelijk is.

Prijzen

We kunnen ook gelijk vertellen wat de Lotus Eletre moet kosten. Je hebt er al eentje voor minder dan een ton, want de vanafprijs van de instapversie is €97.690. Voor de extra opties van de Eletre S betaal je een stevige meerprijs, want die kost minstens €123.090. Voor de Eletre R ben je €153.090.

Concurrentie

Is de Lotus Eletre een beetje een goede deal? Om die vraag te beantwoorden pakken we even de concurrentie erbij. Heel veel directe rivalen zijn er nog niet, dus we pakken even de concurrenten in de breedste zin van het woord.

Lotus Eletre (603 pk, 600 km range): €97.960

BMW iX xDrive50 (523 pk, 630 km range): €107.966

Tesla Model X Long Range (680 pk, 580 km range): €110.995 (tijdelijk niet leverbaar)

Porsche Taycan 4S Cross Turismo (571 pk, 452 km range): €119.700

Mercedes EQS SUV (360 pk, 633 km range): €120.827

In dit rijtje komt de Lotus Eletre best gunstig uit de verf. De concurrenten zijn allemaal duurder, terwijl ze óf qua range óf qua vermogen minder goed scoren. Daarnaast heb je met de Lotus echt iets exclusiefs, met een gelikt design. Waarschijnlijk gaat iedereen alsnog voor Duits, maar aan de prijs ligt het niet.