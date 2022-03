BMW 850Ci occasion in Individual kleur is wonderschoon

Een BMW 850Ci is sowieso al een heerlijke auto, maar deze occasion in een Individual kleur maakt bijzonder hebberig.

Marktplaats afspeuren om jullie een leuke occasion te bezorgen is sowieso een toffe bezigheid, maar het gebeurt weinig dat je een advertentie tegenkomt en serieus denkt: wauw. We hebben er echter eentje gevonden. Een wonderschone auto in de vorm van deze BMW 850Ci Individual occasion.

BMW 850Ci Individual occasion

Voor wie niet bekend is met de 8 Serie: de eerste generatie 8 Serie (E31) was een soort ‘halo car’ voor BMW in de jaren ’80 en ’90. De 7 Serie onder de luxueuze coupés. Letterlijk, want het motorenaanbod kwam veelal overeen met die van de 7 Serie. Met als speerpunt natuurlijk de verschillende twaalfcilinders. In het geval van de 850i en 850Ci de M70 en later M73 V12, die als topversie S70 ook nog in de 850CSi kwam te liggen. Vandaag houden we het op een laat model van de BMW 850Ci, met dus de M73B54 motor. Een 5.4 liter grote V12 met in dit geval 326 pk en 480 Nm. Gekoppeld aan een vijftraps Steptronic automaat, trouwens.

Estorilblauw

Dat is allemaal redelijk algemeen voor de BMW 8 Serie (E31). De BMW 850Ci Individual occasion van vandaag valt vooral op door zijn samenstelling. In dit geval is gekozen voor de M3-kleur Estorilblauw (335), volgens de verkoper heeft BMW Individual deze kleur aangebracht op slechts vijf 8 Series. Een tint die bijzonder is omdat het opvalt, maar tegelijkertijd geen smurfenkleur is. De auto staat ook nog eens strak in de lak en de zilverkleurige velgen maken het helemaal af. Wat je mening erover is moet je zelf weten, maar ondergetekende is momenteel driftig een nier aan het verkopen op de zwarte markt. Wat een schoonheid!

Bicolor Interieur

Het strakke exterieur van de BMW 850Ci Individual occasion wordt helemaal afgemaakt door een meegekleurd interieur. Vele onderdelen zijn ‘gewoon’ zwart, maar voor de vloermatten en de zittingen van de stoelen is gekozen voor een vergelijkbare tint blauw met het exterieur genaamd Tobagoblauw. Het is subtiel genoeg om de auto echt helemaal af te maken.

Kopen

Genoeg om helemaal van weg te dromen, dus. Voor de potentiële koper van deze BMW 850Ci Individual occasion: het is een auto uit 1997 en dus zoals gezegd een relatief laat model van de 8 Serie. Je krijgt een aardige multomap vol met onderhoudshistorie mee en de auto heeft recent gestald gestaan, dus er is goed op gepast. Wel is er tegelijkertijd goed mee gereden, waarmee de kilometerstand een aardig forse 191.423 km is. Toch zorgt de combinatie van alles ervoor dat er een flink prijskaartje kleeft aan deze 8 Serie.

De verkopende partij op Marktplaats wil er namelijk 49.950 euro voor vangen. Enerzijds flink, anderzijds is het een exclusieve specificatie en wel het op-één-na-topmodel. De auto maakt zo hebberig dat 50 ruggen helemaal niet gek lijkt, maar ik zit dan ook nog steeds kwijl van mijn toetsenbord af te vegen. Met een neutralere blik mag je zelf op de advertentie van de BMW 850Ci Individual occasion bepalen wat je doet.