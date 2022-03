De laatste auto die je gaat kopen – Autoblog advies

Wat is eigenlijk de laatste auto die je gaat kopen? En nee, supercars tellen niet mee. Juist niet!

Afgelopen week had onze hoofdredacteur even een vraag: wat is eigenlijk de laatste auto die je moet kopen? Simpel, een Jaguar E-Type met wat Eagle-upgrades graag of een Impreza P1. Heel erg leuk allemaal, maar even serieus. Oudere mensen moeten ook gewoon autorijden, natuurlijk. De ouders van @michaelras zijn aan het kijken naar een nieuwe auto. Maar dan wel eentje waarmee ze nog een tijdje er tegenaan kunnen.

Sterker nog, het moet hun laatste auto kunnen zijn. Dus geen Range Rover V8 (hoge instap!) uit 2004 en hopen dat ‘ie betrouwbaar is. Nee, gewoon een auto waarbij je zonder al te veel nadenken in en uit kunt stappen en waarvan de maandelijkse kosten niet te hoog zijn.

En omdat zijn ouders geen zin hebben om onder de motorkap te kijken en handjeklap te doen met handelaren, moet ie gewoon bij een dealer (of erkende garage) staan. Gewoon een locatie met werkplaats en sowieso 12 maanden garantie om nare verrassingen te voorkomen.

Verder moet de auto lekker compleet zijn. Benzine en automaat is een must, parkeerpiepers eveneens. Verder mag het van alles zijn, mits het maar geen 2.500 kg zware 4×4 is.

De wensen en eisen voor de laatste auto die ze gaan kopen kun je hier lezen:

Huidige auto’s Suzuki SX4 Koop / Lease Koop Budget Zo’n 15 mille Jaarkilometrage 15.000 per jaar Brandstofvoorkeur Benzine Reden aanschaf andere auto Laatste auto, Moet wel fijn zijn met zo min mogelijk issues. Gezinssamenstelling Twee ouders, Michael is al een grote jongen intussen Voorkeursmerken Iets met een een makkelijke instap en hoge zit No-go merken: Pagani, Koenigsegg en Spyker: weinig dealers en lage instap.

Volkswagen Golf Sportsvan 1.2 TSI DSG Connected Series

€ 14.450

2015

65.000 km

Het is misschien wel de ideale auto, deze Sportsvan. Het idee is dat je een paar voordelen hebt van de Touran, zoals de hogere instap en prettige zitpositie. Dit zonder dat je te maken hebt met een veel te grote auto, zoals de Touran. Qua instaphoogte zit ‘ie precies tussen de Touran en Golf in. Qua gewicht zit ‘ie dichter bij de Golf, evenals de afmetingen. De Golf Sportsvan is verder een kloeke auto, zonder franjes. Dat is in dit geval bedoeld als voordeel. Alles zit precies waar je het verwacht. Het interieur is vrij zakelijk, maar keurig afgewerkt en van hogere kwaliteit dan de vroege Golf Plus.

Rijden is typisch Duits: relatief stevig, erg stabiel en comfortabel. Qua betrouwbaarheid scoort de Sportsvan behoorlijk goed. De TSI-motoren van deze bouwjaren zijn al een stuk betrouwbaarder dan de rampenmotoren van 2010. Wat de auto ideaal maakt nu, is de prijs! Want voor 15 mille heb je een exemplaar uit 2015 met weinig kilometers. Kijk, dan kun je er nog heel erg lang tegenaan.

Honda Jazz 1.3 i-VTEC Comfort (GK3)

€ 14.550

2016

60.000 km

De ideale auto. Stiekem eentje die je standaard opnoemt als je een auto zoekt voor senioren. De Honda Jazz is een zeer doorwrochte, praktische en onverwoestbare auto. Ondanks dat Honda niet direct premium is, is de bouwkwaliteit in orde. Ook van deze Jazz. Maar moet je dit nu wel doen voor dit geld? Het gaat om een 7 jaar oude B-segment auto waar men 15.000 euro voor vraagt. Nieuw kostten ze 22-25 mille. Ai. Dat is weinig afschrijving en misschien wel te weinig voor het is. Want hoe goed de auto in zijn klasse ook is, het is een lage klasse. Er zit een prettige atmosferische viercilinder in, maar op deellast is een turbomotor gewoon fijner.

De automaat is namelijk een CVT, dus die atmosferische motor moet flink wat toeren maken om de gang erin te rijden. Tel daarbij op dat de geluidsisolatie ook van het B-segment is, en je komt tot de conclusie dat je misschien iets te weinig auto voor het geld hebt. En gek genoeg is geld de enige reden om de Jazz te kopen. De motorrijtuigenbelasting is laag, de verzekeringskosten zijn erg laag, het verbruik is gunstig, ze gaan nauwelijks kapot en door die voordelen is de afschrijving ook beperkt, want het zijn populaire occasions. Let wel, voor het B-segment is de instaphoogte prima, maar het is nauwelijks beter dan een reguliere Golf.

Opel Meriva 1.4T Cosmo (B)

€ 14.900

2016

50.000 km

We hebben de winnaar gevonden! De Opel Meriva biedt namelijk alles. En meer! Aanvankelijk wilden we een Opel Mokka aanraden, maar nee. De Meriva is de winnaar. Zo heeft de Meriva veel meer ruimte, zonder dat ‘ie echt zwaarder, trager of dorstiger is. Ondanks het stoere uiterlijk van de Mokka, is de Meriva ietsje breder wat vooral voorin erg prettig is. De Meriva voelt meer aan als een klasse hoger.

Ook is het dashboard, de materialen en afwerking iets beter voor elkaar in de Meriva. De 1.4 motor is goed voor 140 dikke pk’s, die wel raad weten met de Meriva. Dit is een vlotte auto. De automaat is een vrij eenvoudige unit, maar dat is wel prettig. Geen gekke CVT (rijdt niet prettig) of DCT (die nog weleens storingen hebben).

Renault Captur 1.2 TCe Intens (J87)

€ 14.950

2017

90.000 km

De Renault Captur is een briljant stukje marketing. In principe is het een Clio (staat op hetzelfde Renault Nissan B-platform), maar dan wat hoger, ruiger en stoerder. In principe vinkt de Captur wel alle nodige hokjes aan. Je hebt namelijk een prettigere zitpositie dan een Clio, maar het is alsnog een compacte auto. Maar net als de Honda Jazz is de Captur niet echt een grote of ruime auto. Dit terwijl het gewicht (zo’n 1.200 kilogram) niet extreem licht is voor het type auto. Dan is de Golf Sportsvan nauwelijks zwaarder en een stuk ruimer met een betere zitpositie. De Captur heeft daarentegen wel een vlotte uitstraling.

Sterker nog, stiekem rijdt het best aardig. De motor is goed bij de les, de automaat is vele malen fijner dan een CVT en dankzij de compacte afmetingen stuur je de auto overal met kinderlijk gemak. Dankzij de iets grotere rijhoogte heb je ook weinig te vrezen van drempels en stoepranden. Nog een voordeel is dat het land er vol mee staat. Voor 15.000 euro heb je echt keuze te over. Ook bij officiële Renault-dealers met garantie. Het is niet de Mégane RS of Fuego die je jezelf beloofd hebt, maar een prima automobiel die aan de wensen en eisen voldoet.

Mercedes-Benz B200 Ambition (W246)

€ 14.950

2012

110.000 km

Waarom niet een beetje genieten van de oude dag? Dat kan namelijk ook gewoon, zonder dat het meteen heel erg veel geld kost. De Mercedes-Benz B-Klasse is zo’n auto. Het lijkt alsof je het veel te gek maakt met zo’n auto, maar dat valt wel mee. Het gewicht? 1.325 kg. Maar een klasse hoger dan een reguliere C-segment hatchback. De zithoogte is minder hoog dan je zou denken, maar gelukkig kun je bij Mercedes de stoelen zeer goed verstellen. Net als de Volkswagen is de bediening heel erg prettig.

Je voelt je er meteen thuis. Qua sfeer aan boord is het ietsje minder zakelijk, maar juist wat luxer. Het is niet op het niveau van een E-Klasse, maar het is overduidelijk een Mercedes-Benz qua interieur. In het budget zijn ze goed te vinden, zelfs facelift-exemplaren! De kosten om het rijdend te houden zijn ietsje hoger dan de Captur of Jazz, uiteraard. Maar daar krijg je wel veel meer auto voor terug zonder dat je het te gek maakt. Bekijk ook het Mercedes-Benz B-Klasse (W256) Aankoopadvies om te zien waar je op moet letten.!

YOLO: Nissan Juke Nismo (YF15)

€ 14.999

2013

80.000 km

Er moet toch een Yolo komen bij zo’n advies? Deze Nissan Juke Nismo is een bijzonder geval en dat is het. Een compacte crossover met een sportlabel. Eigenlijk klopt het niet. In technisch opzicht is het een soort Captur met de motor uit de Clio R.S.. Omdat het per se een automaat moet zijn, heb je nu ook vierwielaandrijving! Dat is extra veilig in gladde omstandigheden en extra handig bij verkeerslichten.

De prestaties vallen door de automaat en AWD een tikkeltje tegen, terwijl het verbruik (en MRB) juist wat hoger is. Je zit relatief hoog en daar ging het allemaal om. Ruimte op de achterbank en kofferbak was gelukkig niet van belang, want dat stelt niet zoveel voor bij de Nissan Juke. Je maakt vooral indruk bij de kleinkinderen die Gran Turismo spelen als je als Oma kunt zeggen dat je een échte Nismo rijdt. Het is niet de snelste Nismo ooit, maar hey: je kan niet alles hebben. Check vooral het Nissan Juke (YF15) aankoopadvies!

Super Yolo: Mini Paceman Cooper S All4 Automaat Sergeant Pepper’s Lonely Heart Club Band (R61)

€ 14.900

2013

60.000 km

Ok, we moeten er nog een Yolo bijdoen. Ten eerste omdat het toch wel een Captur gaat worden en ten tweede omdat de Juke misschien niet gek genoeg is. De Mini Paceman Cooper S is een coupé-versie van de Mini Countryman, de crossover van Mini. In principe is het een vergezochte marketingexercitie, maar toch he. Waarom niet? Een Paceman zit een stuk hoger dan een gewone Mini. En omdat het een driedeurs is, is in en uitstappen makkelijker, evenals om je heen kijken.

Bij een Captur kijk je al snel naar de B-stijl, niet in deze Paceman. In tegenstelling tot de Honda Jazz heeft de Paceman flink afgeschreven. Nieuwe kostten deze auto’s namelijk 45.000 euro, nog voordat je de optielijsten erbij pakte (wat iedereen dan ook deed). Qua rijeigenschappen is het niet een typische Mini, je hebt dus niet de kwikzilverige wegligging en het ragfijne stuurgevoel. Maar wil je dat wel? Let wel op te grote wielen, die kunnen het comfort ernstig beïnvloeden.

Uiteraard is dit slechts een kleine greep van hetgeen dat mogelijk is. Mocht je een geschikt(ere) kandidaat in het achterhoofd hebben, schroom dan niet om deze te vermelden in de comments! Het zal niet de eerste keer zijn dat een aanvrager uiteindelijk een suggestie uit de commentsectie gaat overwegen! Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!