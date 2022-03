Deze automerk revivals waren (nog) niet het gehoopte succes

Een oud merk opnieuw aanbieden kan aardig succesvol blijken. Het kan ook hard falen. Wij zetten eens een paar automerk revivals op een rij waar het niet allemaal helemaal goed ging.

Een nieuw merk opzetten is niet niks. Vroeger schoten merken natuurlijk als paddenstoelen uit de grond, maar een merk lang succesvol houden lukte alleen de happy few. Merken komen en gaan en dat is nog steeds het geval.

Automerk revivals

Een oplossing is vergane merken en nieuwe merken combineren. Dan heb je de naamsbekendheid en vaak het sentiment van een oud merk dat het niet heeft gered om een nieuw idee of nieuw merk kracht bij te staan. Recente voorbeelden die wel zijn gelukt zijn onder meer Alpine, MG en Hummer. Toch zijn er ook voldoende voorbeelden van automerk revivals die niet zijn gelukt. Wij zetten ze voor je op een rij!

We willen wel als directe kanttekening plaatsen dat ‘onsuccesvol’ een moeilijke term is, omdat sommige merken toch een klein succesje waren of zijn geweest. We hebben het vooral gehouden op merken waar volume niet het sterkste punt is, sinds de revival weinig bekend werd over het merk of waar het om andere redenen in de soep loopt. Enfin, de lijst.

Borgward

De nieuwe insteek van Borgward lijkt in eerste instantie erg op die van MG. Ooit een succesvol merk dat op de fles ging in de jaren ’60 en daarna een door Chinezen betaald SUV-merk. Toch was het best een verrassing dat Borgward in 2015 terug wilde keren naar de automarkt en zij presenteerden de BX7. Het zou gaan om een Duits premiummerk (met dus geld uit China) wat opgericht werd door de kleinzonen van Carl Borgward. Veel bombarie in 2015 en daarna… stilte. Het merk is hier nooit officieel aangeboden en in de Europese landen waar dat wél het geval was, zie je ze bijna nooit. Ook kreeg Borgward ruzie met Renault toen hun ruitvormige logo geregistreerd werd. Dat hebben ze overigens wel juridisch gewonnen. Het moet wel gezegd worden: in China heeft Borgward nog aardig wat auto’s verkocht. Maar het succes en het sentiment dat men voelde voor auto’s als de Borgward Isabella kon nooit doorgezet worden in hun reeks SUV’s.

Saab (NEVS)

Het verhaal van Saab kennen we allemaal erg goed. GM wilde niet meer helpen, Spyker probeerde de boel te redden en het mocht niet baten en in 2011 ging Saab op de fles. Toch was het niet compleet einde verhaal voor Saab. Wederom dankzij Chinees geld gingen de fabrieken, mallen en onderdelen van Saab naar NEVS: National Electric Vehicle Sweden. Na jaren kwam het eerste wapenfeit van NEVS op de markt: de NEVS 9-3 EV. Het concept was trouwens erg gaaf, een soort gemoderniseerde Saab 9-3.

Een tof idee, maar de uitvoering werd nogal lauwwarm. Het werd namelijk gewoon een Saab 9-3 met wat frutsels. In Europa wordt het knap lastig om een NEVS te spotten (en te kopen). Vandaar dat de doorstart van Saab het gat niet kon opvullen en we officieel nog liever zeggen dat Saab failliet is dan dat NEVS bestaat.

Veritas

Een belangrijk element van inspelen op sentiment is dat het sentiment bestaat. Automerk revivals hebben geen zin als het originele merk niet bekend was. Je moet dus niet een naam uit het archief vissen die men niet zo veel zegt. Het nichemerk Veritas is daar een goed voorbeeld van. Het merk bouwde zeer kort maar een paar modellen die bepaald niet aansloegen omdat het in essence dure raceauto’s waren. Toch kan zoiets werken zonder het sentiment-verhaal. Hoe klinkt een open auto zonder voorruit met BMW-techniek die je gewoon kan kopen? Dat was namelijk de Veritas RS III in de jaren ’00. Een bruut uitziende ‘speedster’ met initieel de BMW 6.0 liter V12 voorin met 670 pk. Dat werd in ‘productietrim’ de S85B50 uit de M5 en M6 (E6x) met 507 pk. Het hele feestje ging echter niet door vanwege geldtekort en in 2014 ging Veritas nogmaals kopje onder.

DeTomaso

Uit de categorie ‘we geven ze nog een kans’: DeTomaso. Het Italiaanse automerk kende een paar toffe sportauto’s zoals de welbekende Pantera. Dat ging vanaf de jaren ’90 al moeizaam en in 2004 was het klaar voor het merk. In 2015 werden de merkrechten van DeTomaso gekocht door een investeerder die er werk van zou maken. Het resultaat is de P72, een bijzonder mooie supercar die geïnspireerd is op het P70-prototype uit 1965. Er werd slim gehandeld met het bedrijf achter Apollo (daarover zo meer) om de basis van de P72 en de Apollo IE te delen, waardoor de bloedmooie koets bijgestaan kan worden door een 6.5 liter V12. Klinkt tof en je kon de auto al reserveren. Toch kom je dan ietwat van een koude kermis thuis. Er is namelijk recent gekozen om die V12 niet te gebruiken en in plaats daarvan de ‘Coyote’ 5.0 liter V8 uit de Ford Mustang te gebruiken. Historisch trouwens wel correct, maar in de huidige tijd is het toch een beetje een McDonalds Quarterpounder krijgen in De Librije. We durven niet te zeggen dat DeTomaso daarom een grote flop is, maar echt hard gaat het ook niet qua klantenauto’s en dan krijgen die klanten ook nog eens vier minder cilinders dan eerder beloofd.

Brabham

Qua automerk revivals vinden wij de revival van Brabham wel sympathiek. Het recept klopt namelijk. Het merk werd opgericht door de zoon van Sir Jack Brabham die de naam bekend maakte in de Formule 1. David Brabham, de zoon in kwestie, is zelf racer en wilde met de Brabham BT62 in 2018 furore maken. In theorie lukte dat, want het is een gaaf apparaat. Wel is de BT62 enkel bedoeld voor het circuit, maar daar kwam verandering in met de BT62R in 2020. Sindsdien is het… akelig stil rondom het Australische merk. Er zijn in theorie twee klantenauto’s uitgeleverd, maar die hebben we ook niet vaak gezien. Het is natuurlijk exclusief spul en het duurt even, dus ook Brabham geven we nog een kans voordat we definitief concluderen dat het allemaal niet lukt.

Hispano-Suiza

Eigenlijk zeer slechte timing, want het eerste wapenfeit van Hispano-Suiza, de Carmen, is toevallig net uitgeleverd aan verzamelaar Michael Fux. Ook lijkt het merk te begrijpen dat een elektrische supercar best een succesje kan worden, want de Carmen is een elektrische auto en dus helemaal klaar voor nu en de toekomst. Waarom Hispano-Suiza toch nu al een moeilijke wedergeboorte kent is vanwege de tweestrijd rondom de merkrechten. Twee partijen menen namelijk officieel nog de merkrechten te hebben, waardoor maar door beide partijen is besloten om gewoon een auto te bouwen onder dezelfde merknaam. De Carmen is dus het product van een Hispano-Suiza dat compleet los staat van een andere Hispano-Suiza genaamd Maguari. Vooral die laatste lijkt nog aardig in het luchtkasteel-stadium te verkeren.

TVR

Oké, uit de categorie ‘automerk revivals die je niet vergeten bent’. TVR kennen we als eigenwijs Brits sportautomerk dat vroeg in de jaren ’00 zijn laatste adem uitblies. Vervolgens kocht een Russische investeerder het merk om de Sagaris uit te brengen en weer te verdwijnen. Jammer, want helemaal in de laatste fase van TVR kon men de stronteigenwijze koers van het merk best waarderen. Vandaar dat Britse investeerder Les Edgar het een aantal jaar geleden aandurfde om TVR een nieuw leven in te blazen. Er is zelfs een eerste productiemodel inclusief werkend prototype: de Griffith. Geldschieters zijn echter moeilijk te vinden en het coronavirus hielp ook niet mee. Geld kan ook komen van mensen die een auto hebben gereserveerd, maar die mensen zitten al vijf jaar te wachten op wat in theorie een simpele sportauto is. Dan zouden wij ook het vertrouwen snel verliezen.

Karma

Initieel hadden wij hier Fisker neergezet, maar die zijn met hun Ocean bezig om waarschijnlijk iets met potentie neer te zetten. We bedoelden natuurlijk Karma en daar begint het moeizame verhaal al. Je kent vast de Fisker Karma nog wel, een kort succesje om een boomknuffel-auto te bouwen rond 2010. Daarna probeerde Fisker de Karma nog een paar keer opnieuw aan de man te brengen, maar er veranderde weinig. Wat het verhaal nog vreemder maakte is de doorstart onder de merknaam ‘Karma’ doorging. Dat merk werd dus losgeweekt van Fisker maar wel met diezelfde Fisker Karma als basis voor het enige model genaamd Revero (en die basis werd tamelijk slecht verhuld). Je kan er in theorie eentje kopen, maar echt veel is er sinds 2013 niet veranderd.

Gumpert

We hadden het net al over Apollo. Als voorbeeld voor automerk revivals helemaal geen slecht voorbeeld. Dat merk is het vervolg van Gumpert, een ongelukkig geheten autobedrijf dat furore maakte met de zeer heftige Apollo (maar dan als model). Een Chinese investeerder kocht Gumpert en maakte er Apollo van. Dat lukte aardig: de Intensa Emozione of IE die als basis diende voor de eerdergenoemde DeTomaso P72 werd daadwerkelijk gebouwd en verkocht en er wordt al in de toekomst gekeken.

Maar ook Gumpert keerde terug. Dit dankzij de oprichter zelf, een Duitser genaamd Roland Gumpert. Het nieuwe merk presenteerde de Nathalie, een eco-vriendelijke sportauto met een door methanol aangedreven waterstofgenerator aan boord. De bedoeling was dat de Nathalie in 2021 gebouwd zou worden. Het is inmiddels 2022 en we hebben sinds 2020 niks meer gehoord over het merk.

Bonus! Honda NSX

Niet bepaald een voorbeeld van automerk revivals, maar toch een revival dus we zetten hem er als bonus bij. Binnenkort moeten we namelijk afscheid nemen van de Honda (en Acura) NSX, de langverwachte revival van de gelijknamige sportauto uit de jaren ’90 en ’00. Honda koos ervoor om het speerpunt van de nieuwe NSX een hybride aandrijflijn te maken. Het werd daardoor een soort space-age moderne supercar. Toegegeven, een complete faal was het niet, want de auto is geproduceerd en de momentele uitzwaaiversie genaamd Type S wist wederom veel los te maken. Aan de vergetelheid ligt het niet. Aan de verkoopcijfers wel. Er zijn er niet denderend veel van verkocht vergeleken met rivalen als de Audi R8, Lamborghini Huracán en de min of meer vergelijkbare Nissan GT-R. De space-age insteek maakte de auto tamelijk duur, terwijl hij niet baanbrekend snel was.