BMW bemoeit zich nu ook met Business Class

Nee, niet die van Harry Mens.

In tegenstelling tot wat je zou kunnen aannemen zijn designstudios van automerken niet alleen bezig met het ontwerpen van automobielen. Ook de grote designhuizen (Pininfarina, ItalDesign) ontwerpen van alles, ook naast auto’s. BMW’s eigen ontwerpkantoor, DesignWorks, kan in principe ook alles ontwerpen. Maar dank ook echt alles. Al naar gelang de wens van de klant helpen ze hen met hun expertise. Ongetwijfeld tegen een lucratief tarief.

Er zijn bij DesignWorks diverse pareltjes tot stand gekomen. Wat te denken van de BMW Z8, 3 Serie (E46) of het interieur van de BMW 7 Serie? En die extra gave stoelen uit de BMW 8 Serie? Allemaal ontworpen bij DesignWorks in Californië. Verder heeft Designworks een bijzonder gevarieerd klantenbestand. Denk aan John Deere, Microsoft, Coca Cola, Puma, Starbucks, Bavaria (de boten, niet het biermerk), Acer en Hewlett Packard. Kortom, ze doen daar vast een paar dingen goed in Californië.

Het laatste project was in samenwerking met EVA Air. EVA Air is een superluxe vliegmaatschappij uit Taiwan. Oftewel, net als BMW is EVA Air heel erg premium. EVA Air heeft DesignWorks daarom uitgedaagd om een visie te ontwerpen voor hun nieuwe Business Class afdeling in de vliegtuigen. Het was vooral de bedoeling dat het er niet uitziet als een typische vliegtuigstoel. Daarnaast moest het aan een aantal eisen voldoen. Ten eerste zijn er diverse veiligheidseisen. Ook was het van belang dat men in privacy zijn reis uit kon zitten, zonder geïsoleerd te zijn. Het moet mogelijk zijn om te ontspannen, maar ook om te kunnen werken. Als laatste was het van belang dat het comfortabel en gerieflijk is, maar duurzaam tegelijkertijd. Uiteindelijk is het de bedoeling dat die stoelen zo veel mogelijk volgeboekt zijn. Na een paar jaartjes moet het er nog steeds goed uitzien.

De nieuwe Business Class-stoelen van DesignWorks zijn speciaal ontworpen voor de Boeing 787-9 Dreamliner. Het is overigens niet de eerste keer dat DesignWorks zich bemoeit met vliegtuigen. Zo werkte het voorheen al samen met Embraer, BJETS, Boeing en Singapore Airlines.