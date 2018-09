Dít verwachten we op de autoshow van Parijs 2018

Welke primeurs staan er allemaal?

Autobeurzen lijken hun waarde steeds meer te gaan verliezen. Logisch, aangezien je alles online kunt bekijken. Vroeger was dat niet, toen hadden we bijvoorbeeld altijd de AutoRai. Deze nationale autoshow was een feestje voor de autoliefhebber, maar bleek lastig houdbaar voor de toekomst. De beurs heeft jarenlang met diverse formats gestoeid. Eigenlijk is er geen eentje echt uit de verf gekomen. Althans, dat kunnen we opmaken uit het feit dat de AutoRai er niet meer is.

Of hetzelfde gebeurd met de Salon van Parijs, valt te betwijfelen. Voorheen was dit samen met Genève en de IAA de belangrijkste beurs van Europa. Autofabrikanten kozen steevast een van deze drie beurzen voor de Europese wereldprimeurs. Tegenwoordig kiezen fabrikanten er vaak voor om hun nieuwe modellen op een eigen evenement te onthullen. Denk aan de Mercedes-Benz A-Klasse. Ook wij van de AB-redactie hebben getwijfeld om de Salon van Parijs te bezoeken. Gezien het geringe nieuwsaanbod en de ervaring van afgelopen keer hadden we eigenlijk besloten in Nederland te blijven, maar waarschijnlijk gaan we toch even kort een kijkje nemen. Na 12 jaar is het ook zo vreemd om Parijs opeens over te slaan. Maar goed, de show is voor 2018 wel behoorlijk uitgekleed. Ook is er een (te) groot aantal merken dat ervoor gekozen heeft om NIET deel te nemen aan deze autoshow, zoals: Aston Martin (er staat wel een dealer ingeschreven), Bentley, Ford, Infiniti, Lamborghini (er staat wel een dealer ingeschreven), MINI, Nissan, Volkswagen en Volvo.

Wie er wel staan, en met welke modellen, dat zie je hieronder:

Aston Martin

DBS Superleggera

Audi

A1 Sportback

A4 (B9, facelift)

A6 Allroad (C8)

E-Tron SUV

Q3 (9U)

BMW

3 Serie (G20)

8 Serie (G15) incl 840d en M850i xDrive Coupe

X2 M35i xDrive (F39)

X5 (G05)

Z4 (G29), Z4 M40i

Citroen

C5 Aircross

C5 Aircross Hybrid

DS

3 Crossback

7 PHEV

Ferrari

Monza SP1 en SP2

Hyundai

i30 N Fastback (PD)

Lamborghini

Aventador SVJ

Kia

Ceed GT

Proceed / Proceed Shooting Brake

e-Niro

Lexus

RC300h (facelift)

LC Limited Edition

ES (XV70)

UX

Mercedes-Benz

A-Klasse Sedan (V177)

Mercedes-Benz B-Klasse (W247)

A35 AMG (W177)

B-Klasse

GLE (V167)

EQC (N293)

AMG GT 43 4-Matic 4-door Coupé

Opel

GT X Experimental

Peugeot

508 SW

508 PHEV

3008 PHEV

E-Legend

Porsche

911 Speedster (991)

Macan (95B, facelift)

Taycan

Renault

EZ-Pro

Kadjar

SEAT:

Tarracco

Skoda

Kodiaq RS

Karoq Sportline

Karoq Scout

Vision RS Concept

Suzuki

Jimny

Vitara (facelift)

Toyota

Yaris Y20 en GR Sport

Corolla Sports Tourer

Overig

VinFast