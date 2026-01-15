BMW bevestigt: er komt een nieuwe M4 en er is een toekomst voor de V8- én V12!

Goed nieuws uit München!
Terwijl de halve auto-industrie zijn coupés én cilinders langzaam maar zeker richting pensioen stuurt, doet BMW alsof er niks aan de hand is. De nieuwe 4 Serie komt er namelijk gewoon, op het Neue Klasse-platform, mét plofmotoren en mét een M4. Maar nog belangrijker is de bevestiging dat ook de V8- en zelfs V12-motoren voorlopig niet verdwijnen uit het BMW-assortiment. In München hebben ze het geluid van afzwaaiende cilinders blijkbaar even op mute gezet.
De 4 Serie leek even afgeschreven
De BMW 4 Serie begon ooit als het sportieve broertje van de net iets bravere 3 Serie. Je weet wel, lager dak, minder deuren, meer ego. Sinds 2013 groeide hij uit tot coupé, cabrio en Gran Coupé, en werd hij zelfs de basis voor de elektrische i4. Geen volumeknaller, wel een vaste keuze voor mensen die een 3 Serie gewoon iets te burgerlijk vonden.
Toch leek het avontuur even voorbij. De nieuwe 3 Serie krijgt een volledig elektrische variant en daarmee werd de rol van de i4 ineens twijfelachtig. Tel daarbij op dat Audi de A5 heeft opgeheven en Mercedes zijn coupés heeft samengevoegd tot één CLE, en je zou denken dat BMW dit ook wel prima zou vinden.
Maar nee hoor. BMW-topman Joachim Post maakte aan Autocar duidelijk dat de 4 Serie springlevend is en dat vooral de sportieve varianten een sleutelrol blijven spelen. Vrij vertaald: BMW gaat zijn coupés niet zomaar opofferen. Als je dat maar weet.
Coupés als excuus voor motoren
De echte boodschap zit echter onder de motorkap. BMW bevestigt namelijk dat de 4 Serie zowel elektrische als oude vertrouwde verbrandingsmotoren krijgt, inclusief Euro 7-geschikte benzineblokken. En nog belangrijker: deze strategie opent de deur voor de terugkeer van de M4.
Post gaf expliciet aan dat dit soort afgeleide modellen vaak de basis vormen voor de échte sportwagens. De M4 blijft dus gewoon bestaan, naast een toekomstige elektrische M3. BMW kiest niet voor of-of, maar voor en-en. Elektrisch als het moet, benzine omdat het kan.
En dan natuurlijk het echte nieuws: BMW blijft ook na Euro 7 vasthouden aan vier-, zes-, acht- en zelfs twaalfcilinders. Volgens Post zijn de investeringen om deze motoren aan de nieuwe emissieregels te laten voldoen relatief beperkt. Dat is in 2026 ongeveer net zo rebels als een handbak lanceren.
Reacties
kniesoor zegt
Hoezee voor de BMW ! Je bent een MOTOREN Werke of je bent ‘t niet, nietwaar ?
Rudy zegt
Dacht dat BMW afscheid had genomen van de V12 (en die alleen bij Rolls Royce nog toegepast werd) ?
ouwedibbes83 zegt
Hoe lost BMW dat met die V8 en V12 op, fietsen ze er iets van electro ondersteuning bij? Dat drukt het (papieren) verbruik en de uitstoot waarschijnlijk voldoende.
DeWitteCondor zegt
Ik vermoed inderdaad een mild hybrid constructie. Fabrikant breed zijn de oplages van v8/v12 varianten natuurlijk zo klein dat ze vermoedelijk nauwelijks impact hebben op de ruimte binnen emissierechten van bmw.
audirs3 zegt
Ik hoop ook downsizing van de V8 en V12. Ze stoppen ook een 999cc 4 cylinder in motorfietsen. Waarom daar geen 2L V8 van maken? Of een 1,5L 6-in-lijn? Of 3L V12? Misschien iets meer interne wrijving, en misschien is een 3L V12 iets minder efficiënt dan een 3L 6-in-lijn, maar wat maakt het uit. Is ook met name voor het geluid, de soepele loop en de marketing.
alpina007 zegt
Yes dan komt er een « alpina » B7 met V12!
Bestellen maar
audirs3 zegt
Ik hoop dat ze bij de M3 en M4 weer terug gaan naar de 6 in lijn. En ik hoop dat ze alle hybride snufjes achterwege laten. Als je milieuvriendelijk wil zijn, neem dan de iM3. En de M3 en M4 voor de purist.
De M5 laat mijns inziens nou precies zien hoe het niet moet.
watchhok zegt
300k voor een nieuwe m4/m3.
Zou je het betalen?
Electro is gewoon de betaalbare realiteit
KennOne zegt
Netjes, krijgt Mercedes weer een goede concurent. Nu Audi nog!