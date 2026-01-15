BMW bevestigt: er komt een nieuwe M4 en er is een toekomst voor de V8- én V12!

Goed nieuws uit München!

Terwijl de halve auto-industrie zijn coupés én cilinders langzaam maar zeker richting pensioen stuurt, doet BMW alsof er niks aan de hand is. De nieuwe 4 Serie komt er namelijk gewoon, op het Neue Klasse-platform, mét plofmotoren en mét een M4. Maar nog belangrijker is de bevestiging dat ook de V8- en zelfs V12-motoren voorlopig niet verdwijnen uit het BMW-assortiment. In München hebben ze het geluid van afzwaaiende cilinders blijkbaar even op mute gezet.

De 4 Serie leek even afgeschreven

De BMW 4 Serie begon ooit als het sportieve broertje van de net iets bravere 3 Serie. Je weet wel, lager dak, minder deuren, meer ego. Sinds 2013 groeide hij uit tot coupé, cabrio en Gran Coupé, en werd hij zelfs de basis voor de elektrische i4. Geen volumeknaller, wel een vaste keuze voor mensen die een 3 Serie gewoon iets te burgerlijk vonden.

Toch leek het avontuur even voorbij. De nieuwe 3 Serie krijgt een volledig elektrische variant en daarmee werd de rol van de i4 ineens twijfelachtig. Tel daarbij op dat Audi de A5 heeft opgeheven en Mercedes zijn coupés heeft samengevoegd tot één CLE, en je zou denken dat BMW dit ook wel prima zou vinden.

Maar nee hoor. BMW-topman Joachim Post maakte aan Autocar duidelijk dat de 4 Serie springlevend is en dat vooral de sportieve varianten een sleutelrol blijven spelen. Vrij vertaald: BMW gaat zijn coupés niet zomaar opofferen. Als je dat maar weet.

Coupés als excuus voor motoren

De echte boodschap zit echter onder de motorkap. BMW bevestigt namelijk dat de 4 Serie zowel elektrische als oude vertrouwde verbrandingsmotoren krijgt, inclusief Euro 7-geschikte benzineblokken. En nog belangrijker: deze strategie opent de deur voor de terugkeer van de M4.

Post gaf expliciet aan dat dit soort afgeleide modellen vaak de basis vormen voor de échte sportwagens. De M4 blijft dus gewoon bestaan, naast een toekomstige elektrische M3. BMW kiest niet voor of-of, maar voor en-en. Elektrisch als het moet, benzine omdat het kan.

En dan natuurlijk het echte nieuws: BMW blijft ook na Euro 7 vasthouden aan vier-, zes-, acht- en zelfs twaalfcilinders. Volgens Post zijn de investeringen om deze motoren aan de nieuwe emissieregels te laten voldoen relatief beperkt. Dat is in 2026 ongeveer net zo rebels als een handbak lanceren.