Video: Max Verstappen is 3 seconden langzamer dan F1-rookie en wordt uitgelachen door Ricciardo

De nieuwe F1-coureur heeft ook nog eens een betere smaak op autogebied.

Het nieuwe Formule 1-seizoen staat zit er alweer aan te komen. Voor het zover is, moeten de coureurs eerst voldoen aan de marketingverplichtingen van sponsoren en andere geldschieters. Bij de Red Bull-familie is het sinds de komst van Ford geen vervelend agendapunt voor de coureurs.

Waar Verstappen eerder in een Ford SuperVan dook en met Chris Harris een prachtig item maakte, wordt de viervoudig wereldkampioen dit keer vergezeld door auto-Youtuber Jeremiah Burton en het nieuwste lid van het F1-sterrenensemble: Arvid Lindblad. Oh, en een verrassingsbezoek van Daniël Ricciardo.

De huidige F1-sterren gaan in Ford-modellen van de afgelopen 100 jaar met elkaar de strijd aan. En wat voor modellen. Van de “Sweepstakes” raceauto uit 1901, de Model T uit 1924 en de wereldberoemde GT40 uit ’66 tot de RS200, een Fiesta-rallyauto en de F-150 SuperTruck. In de finale rijden Verstappen en Lindblad in de Mustang GT3 en de Mustang V8 Supercar.

Lindblad heeft een goede smaak!

Bij de eerste uitdagingen mogen de coureurs zelf (ten minste, daar moet het op lijken) kiezen in welke auto ze stappen. Waar de competitieve Verstappen met zijn hoofd kiest, grijpt Lindblad zijn kans om in legendarische Fords te rijden.

De rookie kiest voor de Mustang Boss 302 uit 1970, de GT40 die je kent van Le Mans, RS2000 en zelfs de Model T terwijl Verstappen in de Fiesta WRC, F150 SuperTruck en de nog maar net onthulde Mustang Dark Horse SC duikt.

Lindblad verslaat Verstappen

Natuurlijk wint Verstappen alle voorbereidende uitdagingen, maar de echte test komt pas aan het einde van de video. Verstappen stapt in een Mustang V8 Supercar-raceauto en Lindblad in een Mustang GT3-racer. Hoewel de ‘Stang van Verstappen meer vermogen heeft, is Lindblad in het voordeel dankzij de aerodynamisch veel verder ontwikkelde GT-racer. Oh, en omdat het over een Australische V8 Supercar gaat, kan Daniel Ricciardo natuurlijk niet ontbreken als toeschouwer.

Verstappen en Lindblad hebben los van elkaar twee ronden om een zo snel mogelijke tijd neer te zetten. Waar Verstappen her en der blokkeert, komt Lindblad een aantal keer met twee wielen buiten de baan. Het moge duidelijk zijn: de rijders gaan hier echt wel voor zitten.

De uitslag volgt, maar voordat die gegeven wordt, weet Verstappen al dat hij verloren heeft. ”Ik zit er denk ik drie, vier seconden van af”, gokt de Nederlandse F1-coureur. En inderdaad: Lindblad heeft een snelste ronde van 1:03,1 en Verstappen van 1:06,29. Die kan de jonge Brit alvast in zijn zak steken. Bekijk hier de YouTube-video en kom daarna terug om je mening te geven in de reacties hieronder.