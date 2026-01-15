Mazda schrapt een van de belangrijkste modellen vroegtijdig

De eerste EV van Mazda is dood.

Wanneer je in Nederland een hoge Mazda tegenkomt, is het negen van de tien keer een CX-3, CX-30 of CX-5. Vooruit, af en toe tref je nog weleens een CX-60 of zelfs -80. Maar de MX-30, de eerste volledig elektrische Mazda én het model dat de befaamde wankelmotor terugbracht, kom je maar zelden tegen. Slecht nieuws: je gaat ze nog minder vaak tegenkomen.

Vreemd is de dood van de MX-30 niet. De verkopen van de eerste Mazda-EV verliepen niet denderend. In het debuutjaar 2020 kwamen er 977 naar Nederland. Een jaar later waren dat er 536. In 2022 kwam de klad er echt in met 184 verkopen, gevolgd door 375 stuks in 2023 en 347 in 2024.

Gedurende 2025 ging het niet beter. Intussen kluste Mazda aan de nieuwe EV’s, de 6e en CX-6e. In de zomer van vorig jaar moest daarom de elektrische MX-30 het veld ruimen. De enige MX-30 die je nieuw kon kopen, was de EV met wankelmotor range-extender.

Exit MX-30

Met maar 120 nieuwe registraties in 2025 kwam het niet meer goed voor de pionier. Niet gek dus dat Mazda Europa vandaag besluit om ook de MX-30 R-EV uit de prijslijsten te halen. Na vijf jaar zijn er in Nederland zo’n 3.000 verkocht waarvan nog geen 500 EREV’s.

Een Mazda-woordvoerder legt aan Autocar uit dat ”een combinatie van redenen” heeft gezorgd voor het einde van de MX-30. Twee van die argumenten zijn ”klanttrends” en ”productieprioriteiten”. Daarnaast geeft de zegsman toe dat de R-EV ”een relatief kleine verkoop” had in Europa. Het afscheid is permanent: er komt geen afscheidsmodel of een vervanger.

Toekomst van de Mazda-wankelmotor

De MX-30 met wankelmotor moest niet alleen verkopen genereren. Mazda wilde er ook lessen uit trekken om toekomstige modellen ook te voorzien van de EREV-aandrijflijn. Zo moet er nog altijd een productieversie van de Iconic SP komen met een rotatieturbomotor met twee rotorbladen als generator voor een elektromotor die de wielen aandrijft.

Gelukkig geeft Mazda aan dat het schrappen van de MX-30 R-EV geen gevolgen heeft voor de toekomst van de wankelmotor. Het merk zegt vast te blijven houden aan het concept. We kunnen dus eindigen met goed nieuws.

Maar toch: rust in vrede, Mazda MX-30. Wil je toch nog een MX-30 met wankelmotor in bezit hebben? Er staan nog wat voorraadmodellen te koop bij Mazda voor zo’n 40.000 euro. Op Marktplaats vind je de EV voor ruim 11.000 euro en de R-EV voor iets meer dan 22.000 euro.