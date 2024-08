BMW biedt abonnement voor adaptief onderstel aan

Het moet nou toch echt niet gekker worden: pielen met je onderstel gaat je maandelijks geld kosten bij BMW.

BMW wist zich niet heel populair te maken met het aanbieden van opties op abonnementsbasis. En ja: dat is precies wat het lijkt. De hardware voor bepaalde opties is aanwezig, maar verstopt achter een barrière die je kan openen met je pinpas – elke maand. Niet betalen? Dan wordt de feature weer verwijderd.

Abonnementsopties

We moeten eerlijk zijn: het internet is geen steekproef voor of dit nou werkt of niet. Bovendien is het idee, ook al riekt het naar geldklopperij, niet zo gek. In plaats van een dure versie met alle opties kan je dus een veel goedkopere basisauto kiezen en enkel bijbetalen voor wat je nodig hebt voor een maandtarief in plaats van vele duizenden euro’s (al werkt BMW wel met de optie voor een volledig bedrag in plaats van een abonnement). Bovendien, BMW begon bijvoorbeeld met stoelverwarming als abonnement, zijn er opties die je periodiek nodig hebt. Met het weer van deze week je derrière nog extra verwarmen lijkt overbodige luxe, dus kun je voor een lager maandbedrag je stoelverwarming deactiveren tot het weer koud wordt. De kritiek zit ‘m er dan ook in dat het gek voelt om de hardware voor bepaalde opties te hebben, maar dat de software het beperkt. Onder de streep is dus elke auto een duurdere versie, maar jouwe is goedkoper omdat je niet maandelijks bijbetaalt. Kortom: ups en downs.

Adaptief onderstel

Een oplettende kijker op Reddit kreeg een advertentie van BMW Slovenija. Want voor BMW werkt het abonnement-systeem kennelijk en dus wordt het aanbod opties steeds groter. Je kan nu dus bijbetalen voor… het adaptieve onderstel. Met de nadruk op het ‘adaptieve’ gedeelte. Pielen met de instellingen van je chassis om de rijdynamiek aan te passen, zeg maar. Zonder bijbetalen krijg je dat dus niet. Met bijbetalen mag je voor 25 euro per maand je onderstel aanpassen.

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat je dus opties hebt, zoals een maand, een jaar, drie jaar of dus onbeperkt (éénmalige betaling voor altijd). Dat laatste kost 460 euro, terwijl het voor drie jaar 325 euro kost. Da’s minder dan 10 euro per maand. Oh, en je krijgt ook nog een gratis maand om het te testen.

Enfin, het lijkt erop dat abonnementsopties van BMW hier zijn om te blijven. Zou jij maandelijks geld neerleggen voor een optie – die dus al op je auto zit?