BMW biedt de dikke XM aan met dikke korting

Dik man. BMW biedt dikke korting aan op de XM.

Jaja, er is natuurlijk een adder onder het gras. Je moet namelijk wel in Amerika zijn voor de blubberdikke korting op de BMW XM. De XM is natuurlijk het bizar ogende SUV-vlaggenschip van BMW. Maar het is nog niet echt een hardloper. Sterker nog, het ding verkoopt zwaar matig. Ook in Amerika, waar BMW vermoedelijk toch gehoopt had een significant aantal klanten te vinden.

Dat gebeurt niet echt, want BMW verkoopt in de States tot op heden maar een paar honderd XM’s per kwartaal. Een van de grote problemen is dat de auto ook zonder CO2-taks heel erg prijzig is. Net als hier is het probleem ook dat een meer bruikbare X5M in de boeken staat voor veel minder geld. Technisch zijn de auto’s weliswaar niet hetzelfde, maar wel aan elkaar gelieerd. Je betaalt dus nogal veel voor hip design, dat uiteindelijk niet voor iedereen is.

BMW probeert nu wat extra klanten te lokken, met een superdeal. Je krijgt zomaar 15.000 Dollarpegels Rabat. Of zelfs 17.500 Dollar korting als je voor een leasedeal gaat. Klinkt best behoorlijk niet?

Misschien, maar dat wordt al minder als je je realiseert dat de XM ook in ‘Murica 159.000 Dollar (MSRP) doet. De Red Label staat in de boeken voor 185.000 Dollar. De goedkopere XM met zespitter die hier in Europa inmiddels de vanafprijs drukt, is niet verkrijgbaar in de VS. Dus ja, je krijgt een flinke korting. Maar, het is nog steeds een bak geld voor deze bak. Zie jij zo’n XM wel zitten, of vind je het niet erg als die een spuitje krijgt? Laat het weten, in de comments!