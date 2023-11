Audi: klanten vragen juist naar opties met abonnement

Matrix LED verlichting voor 6 maanden of een jaar. Klanten van Audi zijn blijkbaar gek op Functions on Demand.

Vroegâh kocht je gewoon een tweedehands auto en dan moest je het doen met de opties die de vorige eigenaar heeft gekozen. Aan de hand van modificaties kun je nog het één en ander tweaken, maar dat is het ook wel. In dit digitale tijdperk zijn er weer hele andere dingen mogelijkheid.

Opties achteraf kopen via de fabrikant. Auto’s worden volledig uitgerust met allerlei zaken en rollen zo van de band. Echter zijn de opties alleen te gebruiken als daar een abonnementje tegenover staat. BMW introduceerde het al eerder met bijvoorbeeld stoelverwarming en ook Audi heeft inmiddels de smaak te pakken.

BMW kreeg met flinke kritiek te maken, bij Audi zeggen ze dat klanten er wel blij mee zijn. Dat geeft technische baas Oliver Hoffmann aan tegenover Autocar. De Duitse autofabrikant gaat het aanbod digitale opties verder uitbreiden met de volgende generatie Audi’s om aan de vraag van klanten te voldoen.

Functions on Demand

Hoffmann zegt dat Audi een aantal jaar geleden al het idee had om meer omzet te draaien met betaalde digitale functies in vergelijking met de verkoop van auto’s. Dat noemen ze Functions on Demand in Ingolstadt. Voor bijvoorbeeld zes maanden of een jaar kun je een optie nemen.

Op dit moment is Functions on Demand verkrijgbaar op de e-tron en e-tron Sportback. In de nabije toekomst komen daar nieuwe modellen bij. Ook is het aantal betaalde opties nog gelimiteerd. Je kunt het extra LED Matrix pakket afnemen, waarbij de auto zelfstandig kan wisselen tussen het gewone en grote licht. Ook bevat het pakket een automatische parkeerhulp en een lichtanimatie bij het vergrendelen of ontgrendelen van de Audi.

De optie kan gekocht worden via de myAudi app. Een bezoek aan de dealer is niet nodig. De komst van Functions on Demand kun je op twee manieren benaderen. Het is idioot om te bedenken dat je voor opties moet gaan betalen omdat deze verlopen. Aan de andere kant kun je opties nu ook ontgrendelen die eerst niet op de auto zaten. Dat maakt het kopen van een tweedehands auto makkelijker. Je hoeft niet zo op de opties te letten.

Toch wil ik zeker niet recht praten wat krom is. Ik blijf het een rare gang van zaken vinden. Heel begrijpelijk in dit digitale tijdperk, waar bedrijven van alles verstoppen achter een betaalscherm. Maar hinderlijk is het wel. Gelukkig gaan auto’s langer mee dan een gemiddelde iPad. En dus kun je nog wel wat jaren doortuffen in je auto met eeuwige stoelverwarming..