Deze gelikte Volksporsche is echt extreem duur

Er is niks ‘Volks’ aan de prijs van deze Porsche 914/6, maar dat heeft uiteraard een reden.

Zeg je Porsche, dan zeg je 911. Heden ten dage is Porsche echter net zo groot, dan niet groter, in hun luxe-arsenaal bestaande uit de Cayenne, Panamera, Taycan en Macan. Vroegâh deed Porsche andere dingen om wat geld te verdienen. Denk aan de 500E bouwen voor Mercedes, de RS2 ontwikkelen voor Audi en de transaxle-modellen (924, 944, 968) om de naam Porsche op andere producten dan de 911 te krijgen.

Volksporsche

En dan was er nog de Volksporsche, de geuzennaam voor de Porsche 914. Een wat vreemde eend in de Porsche-bijt. De naam komt dan ook van het feit dat de ‘Vopo‘ een samenwerking is tussen Volkswagen en Porsche. Je had de 914/4 met viercilinder van VW of de 914/6 met de 2.0 liter platte zescilinder uit de 911. Grappig feitje: het originele plan was om de 914/4 te verkopen als VW en de 914/6 als Porsche, voordat Porsche toch besloot om alles onder hun eigen naam en logo uit te brengen. Gezien het feit dat er meer dan 115.000 914/4’s gebouwd zijn en nog geen 3.500 914/6’en, een goed idee.

Extreem dure 914

Een Volksporsche hoeft niet duur te zijn. Je kan voor minder dan 10.000 euro een 914/4 oppikken die wat TLC nodig heeft. Voor iets meer koop je al een degelijk exemplaar en pas vanaf de beperkt beschikbare 914/6 worden de prijzen ietwat heftig, die tikken bijna de 100.000 euro aan als je een piekfijne hebt. Dan zit je nog niet eens in de buurt van het exemplaar van vandaag.

Want boven 914/6 zit nog… oké, 914/8, maar tenzij Porsche hun exemplaar van de twee ooit gebouwde beschikbaar stelt, lukt je dat niet. Nee, er is ook nog de Porsche 914/6 GT. Porsche kreeg namelijk met lichte modificaties goedkeuring om te racen met de 914. En niet geheel onsuccesvol. In de 24 uur van Le Mans van 1970, het jaar dat Porsche met twee 917’s en een 908 het hele podium bezette, werd een 914/6 GT zesde in totaal en eerste in de GT 2.0-klasse.

M471

Je kan een 914/6 GT herkennen aan verbrede wielkasten van buiten. Mechanisch werd de standaard 110 pk sterke zescilinder opgevoerd naar 210 pk dankzij een scala aan onderdelen van sterkere 911’en. Om de homologatieregels te halen moesten 500 straatauto’s gebouwd worden, maar Porsche maakte middels het ‘M471’-pakket de bodykit en chassisverbeteringen los beschikbaar van de motorupgrades. Vandaar dat wordt gezegd dat er maar 13 ‘Competition’ 914/6 GT’s zijn, die de hele rimram aan boord hebben. En dus is het zeldzaam spul.

Je raadt het al: dit specifieke exemplaar is één van die 13. En dan nog zit er een hele geschiedenis aan vast, waardoor deze 914/6 GT nooit officieel heeft geracet. Ook mocht hij de weg niet op, dus wisten de vorige eigenaren maar een beperkt aantal kilometers te klokken op circuitdagen en historische evenementen. De lijst van vorige eigenaren is flink, maar in bijna alle gevallen gaat het om een verzamelaar van historische GT-racers. Dus reken maar dat er goed voor gezorgd is.

Kopen

Vandaar de prijs. Zoals gezegd: een goede Porsche 914/6 doet met geluk zes cijfers. Deze 914/6 GT? 765.000 dollar, of 698.265 euro. En dat om de Porsche te bemachtigen die dankzij zijn bijnaam Volksporsche juist financiële bereikbaarheid als kernpunt heeft. Durf jij het aan? Neem dan een kijkje op de website van Schaltkulisse.