BMW CEO: “BMW wordt de maatstaf”

BMW CEO Oliver Zipse meent dat BMW de maatstaf wordt.

Vroeger, toen de premium wars nog wat heter waren dan nu, was het altijd leuk tegen elkaar opsnoeven in de comments van premium autosites zoals autoblog.nl. Je hoefde maar te zeggen dat de BMW 3-Serie de absolute maatstaf in zijn klasse is en meteen had je Audi-boys en Mercedes fanb0iZ in je nek. Eindeloze discussies over FWD versus RWD…Mooi was die tijd…

Tegenwoordig is het allemaal wat minder scherp op het internet. Of misschien juist scherper, maar gaat het niet meer om auto’s. De trollen hebben zich verplaatst naar politieke discussies, gendertwijfels, symboolpolitiek en Tate-adoratie/haat. Hoewel je er soms ingezogen wordt, is daar eigenlijk, helemaal niks aan.

Gelukkig laat BMW baas Oliver Zipse oude tijden herleven. Hij stelde op de CES namelijk dat BMW nu weer de absolute maatstaf wordt. Of zoals onze Belgische vrinden zouden zeggen, de absolute vedette. Dit dan wel op een nieuwerwetse manier, namelijk qua laadtijden, range én prijs. Nu is dat laatste niet per se iets wat we in verband brengen met BMW, maar soit. Zipse is er in ieder geval van overtuigd:

We will be the benchmark in terms of range, charging speed and pricing. Don’t forget pricing. Oliver Zipse, herinnert zich op oude leeftijd nog een van de vier p’s

De nieuwe Neue Klasse BMW’s die vanaf 2025 op de markt komen, zullen volgens Zipse een platform met cilindrische cellen gebruiken. De range moet daarbij zo’n 20 tot 30 procent beter zijn ten opzichte van wat BMW nu aanbiedt. Ook laadtijden zullen verbeteren. Tevens werkt BMW (net als enkele andere fabrikanten) aan EV’s met solid state accu’s. Deze technologie is echter naar verluidt voorlopig nog niet in voldoende mate opschaalbaar voor gebruik in EV’s.