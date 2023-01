Elon Musk moet ondanks bias toch in California voor de rechter verschijnen

Elon Musk wilde dat een rechtszaak tegen hem niet in California zou dienen, vanwege bevooroordeelde juryleden. De rechter gaat er niet in mee.

Elon Musk is inmiddels een bak geld kwijt geraakt door de beurskoers-daling van TSLA. Maar het merk is nog altijd meer waard dan in 2018. Toen deed Elon een boude uitspraak op Twitter, die hem in heet juridisch water bracht. Moe van al het gedoe dat een beursnotering met zich meebrengt, uitte Elon plannen om Tesla ‘van de beurs te halen’. Middels de fameuze tweet dat funding secured was voor 420 Dollar per aandeel (inmiddels is 1 stukje een aantal keer verkruimeld), zorgde Musk voor opschudding.

Geld verloren

Het aandeel stond op dat moment namelijk lager dan 420 Dollar genoteerd. Dus velen dachten een snelle winst te kunnen maken. Uiteindelijk bleek de claim van Musk echter stierenpoep te zijn. En dat vonden een aantal beleggers…niet leuk. Zij hebben dus een rechtszaak aangespannen om Musk aansprakelijk te stellen voor verliezen. Let wel, dit speelde in 2018 en Tesla is nadien veel meer waard geworden. Maar goed, als je destijds hoog bent ingestapt en daarna weer verkocht hebt nadat de korte hype voorbij was, kan je alsnog geld verloren hebben natuurlijk.

Woke

Omdat juridische molens altijd tergend langzaam draaien, is deze hele kwestie (kennelijk) nog steeds aan de gang. Bloomberg meldt nu dat Musk onlangs geprobeerd heeft de zaak te verplaatsen van San Fransisco naar elders. De reden hiervoor is dat je in Amerika een jury hebt bij rechtszaken, bestaande uit gewone mensen van de straat. Echter zouden deze mensen volgens Musk gemiddeld genomen geen hoge pet van hem op hebben.

Dit om verschillende redenen. Namelijk dat San Fransisco het hoogtepunt van woke is en Musk niet per definitie het woke gedachtegoed steunt. Daarnaast heeft Musk Twitter gekocht en daarna iedereen en hun moeder eruit gegooid. En tenslotte heeft Musk het hoofdkantoor van Tesla verplaatst van Palo Alto naar Austin, Texas. Kortom, in spirit én als het gaat om harde pegels, heeft Musk niet per se de liefde van San Fransisco. Volgens Musks advocaten zou 82 procent Musk ‘met passie’ negatieve emoties toedragen.

Negatief sentiment niet voldoende voor de rechter

De rechter ging echter niet mee met de advocaten, althans niet qua locatie betreft. Hij ontkent daarbij niet eens het negatieve sentiment jegens Musk in de regio, maar zegt dat dit geen grond is de rechtszaak naar elders te verplaatsen. Ook enkele juryleden die zich negatief hebben uitgelaten over Musk mogen blijven. Een vrouw noemde Musk op sociale media namelijk ‘niet sympathiek’. Een ander stelde ‘de auto’s zijn oké, maar Musk is een idioot’. Zij mogen echter toch hun oordeel geven.

Narcist met waandenkbeelden

Een jurylid werd echter wel uit de jury verwijderd. Op internet had dit lid namelijk gezegd dat Musk ‘de volgende Trump’ is, alsmede ‘een narcist met waandenkbeelden’. Dit vond de rechter iets teveel bias. Dus dit lid is logischerwijs verwijderd uit de jury. Heeft Musk dus toch nog iets bereikt…