BREEK: auto’s van Andrew Tate in beslag genomen

Na zijn arrestatie van enkele weken geleden, neemt de Matrix nu ook de auto’s van Andrew Tate in beslag, inclusief zijn bekende Bugatti.

Andrew Tate komt op voor mannelijkheid in een tijd waarin deze steeds meer onder vuur ligt. De populariteit van de voormalig kickboxer heeft een onmogelijke vlucht genomen. Opeens moest je ‘m kennelijk kennen en werd hij de vaakst gegooglede persoon ter wereld. Wokies zien hem als de duivel. Maar goed, dat doen ze in principe bij elke hetero man. Tieners en twintigers van het mannelijke soort, zien hem als het grote voorbeeld. Tate zelf lacht in zijn vuistje in beide gevallen. Het levert hem namelijk kliks, bekendheid en geld op.

The Matrix

Althans dat was zo, totdat hij enkele weken geleden werd opgepakt. Je kan ook iets te bekend worden. In zijn geliefde Roemenië, kwamen de autoriteiten hem van zijn bed lichten vanwege seksueel misbruik en onderdeel uitmaken van een misdaadorganisatie. Ook zijn broer en twee Roemeense vrouwen werden opgepakt. Volgens Tate zelf was het een actie van wat hij noemt ‘The Matrix’. Een soort globale beweging die in zijn ogen de woke agenda mensen door de strot duwt en hen daarbij arm en niet voor zichzelf denkend houdt.

Roemeense politie woke up in a new Bugatti

Afgelopen week trachtte Tate gewapend met een Koran in de hand zijn vrijheid te herwinnen in de rechtszaal, maar dat lukte niet. En nu krijgen we het bericht binnen dat de Roemeense autoriteiten auto’s van Tate in beslag aan het nemen zijn. Het gaat om elf units, waaronder Tate’s bekende Bugatti Chiron, een blauwe Ferrari 812 Superfast, een Lamborghini Huracan Spyder, Rolls-Royce Wraith enzovoorts.

Nog 22 auto’s over

Tate heeft dus nog ergens 22 units staan. Daags voor zijn arrestatie stak hij immers de draak met Greta Thunberg op Twitter, waarbij hij haar wees op zijn 33 auto’s met enorme uitstoot. Inmiddels is er veel speculaas over of Tate nu schuldig is of dat hij inderdaad ‘door het systeem’ wordt belaagd. Hoe dan ook zal de omstreden Tate waarschijnlijk wensen dat hij Kerstmis in Dubai had gevierd…