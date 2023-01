Nee! Mensen laden hun PHEV te weinig?

Mensen laden hun PHEV te weinig? Je verwacht dat toch niet?

Kijk, in principe is de plug-in hybride een briljant autotype. De auto zit alleen een beetje in een verdomhoekje. Want EVangelisten willen juist een volledig elektrische auto’s en de Petroldrinkers van deze wereld wensen een auto met enkel en alleen een plofmotor.

Maar het idee van een PHEV is best aardig. In de steden en dichter bevolkte gebieden rijd je elektrisch. Voor de langere ritten kun je dan de verbrandingsmotor gebruiken. Op lange stukken op hogere snelheid is een accu serieus snel leeg, terwijl je met een verbrandingsmotor nog een beetje acteiradius hebt.

Een belangrijk aspect als je de PHEV gaat verdedigen is het volgende: je moet ze wel zo vaak mogelijk laden. En wat blijkt uit een studie? Mensen laden hun PHEV veel te weinig. Darned.

Mensen laden hun PHEV te weinig

Dat meldt het International Council on Clean Transportation via Green Car Reports. Die zijn namelijk even in de materie gedoken. Zij stellen dat de PHEV’s niet zo zuinig zijn als er wordt aangegeven in de advertenties.

Volgens het ICCT rijden de PHEV veel en veel te weinig elektrisch, ongeveer 25 tot in sommige gevallen 65%. Dientengevolge ligt het brandstofverbruik ook een stuk hoger. Ze hebben uitgerekend dat dat 24 tot 67% méér is dan opgegeven door de fabrikant.

Kortom, de PHEV is een leuk idee, maar je moet het wel juist toepassen. Zie het als een lidmaatschap van de sportschool. Als je dat hebt, wordt je niet automatisch slanker en gespierder. Je moet ook daadwerkelijk naar zo’n collectief zweethuis met housemuziek gaan en daar je ‘ding’ doen.

Subsidie

De reden dat de PHEV anno 2023 wel degelijk zin heeft is de stand van de accutechniek. Die verbetert gelukkig, maar accu’s hebben een zeer lage energiedichtheid.

Voor een klein beetje range heb je dus enorm grote en zware accu’s nodig. Ondanks dat een PHEV minder efficient is dan een EV, is een PHEV wel vaak lichter dan een elektrische auto.

In veel landen is de PHEV behoorlijk onomstreden. Ondanks dat je de auto kunt rijden als een gewone auto, is het EV-component de reden dat er subsidies worden gegeven. In Nederland is dat veel minder het geval dan 10 jaar geleden.

Weet je nog, de tijden van de Volvo V60 D6 en Mitsubishi Outlander PHEV? Die tijden zijn voorbij, maar we hebben nog altijd het ‘halftarief’ waardoor een PHEV altijd goedkoper is qua motorrijtuigenbelasting dan een vergelijkbare auto met enkel een verbrandingsmotor.

Dan is het woord nu aan u waarde lezer! Gebruik jij jouw PHEV zo slim mogelijk? Of geef je constant volgas en tank je ‘m vol als de tank leeg is? Laat het weten, in de comments!

