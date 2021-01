Zo scoorden de Urus, Huracán en Aventador in 2020 - Autoblog.nl

Lamborghini heeft info met betrekking tot de verkoop van 2020 bekendgemaakt. De line-up bestaat uit de Urus, Huracán en Aventador.

Net als vele andere automerken wist Lamborghini het recordjaar 2019 niet te overtreffen. De Italiaanse autofabrikant leverde 9 procent in als je de cijfers van 2020 vergelijkt met 2019. In totaal werden er 7.430 auto’s verkocht. Het leeuwendeel is, zoals verwacht, de praktische Urus.

Het eerste halfjaar van 2020 was het pittigst voor Lamborghini. De fabriek moest op last van de Italiaanse overheid voor 70 dagen dicht en er werden geen auto’s gebouwd. In het tweede halfjaar konden de Italianen een hoop goed maken. Volgens Lamborghini heeft het merk niet eerder in een tweede helft van een jaar zoveel auto’s verkocht.

Lamborghini verkoop 2020 per markt

Aanvoerder van de lijst is Verenigde Staten. Die Amerikanen zijn helemaal leip van een merk als Lamborghini. Met afstand voert het land de lijst aan met 2.224 verkochte auto’s. Op de tweede plaats staat Duitsland met 607 verkopen. Op drie China, inclusief Macau en Hong Kong met 604 verkopen. De top vijf wordt afgesloten met het Verenigd Koninkrijk op vier (517 verkopen) en Italië op vijf (347 verkopen).

Lamborghini verkoop 2020 per model

Zoals gezegd wist Lambo van de Urus de meeste exemplaren te slijten. 4.391 om precies te zijn. Op nummer twee staat de Huracán met 2.193 verkopen. En op drie de Aventador met 846 verkopen. Met name die laatste is een dinosaurus. De V12 Lamborghini is sinds 2011 onderdeel van de line-up.

Nieuwe modellen van 2020 en feitjes

Inclusief alle speciale modellen kom je uit op 6 nieuwe modellen die Lamborghini aan de wereld heeft voorgesteld in 2020. Het gaat hier om de Huracán EVO Rear-Wheel Drive (RWD), Huracán EVO RWD Spyder, Sián Roadster, Essenza SCV12, Huracán STO en de SC20.

Verder was 2020 het jaar dat zowel van de Urus als van de Aventador het 10.000ste exemplaar van de band rolde. Ook kreeg het merk een nieuwe CEO in de vorm van Stephan Winkelmann. Een oude bekende, want in het verleden was hij al eerder CEO van het Italiaanse merk. Een ander interessant feitje is dat Squadra Corse, de motorsport tak van Lamborghini, in 2020 zijn 490ste raceauto heeft gebouwd. Deze tak binnen het merk bouwt sinds 2009 raceauto’s.