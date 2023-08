Is de G87 BMW M2 zo wel te pruimen?

Met een beetje tuning is de G87 BMW M2 het aangluren weer waard.

Toen BMW het doek trok van de tweede generatie M2 stond niet iedereen te springen. En zelfs maanden na de onthulling is het ontwerp nog niet opgedroogd op menig netvlies. Wellicht dat wat tuning beterschap kan beloven met betrekking tot de G87 BMW M2.

Zoals in dit geval, waarbij de auto is aangepakt door AUTOID. Het zijn subtiele aanpassingen op een zwarte auto die de coupé lichtelijk transformeren. De M2 werd voorzien van een carbon splitter, een nieuwe motorkap, zijskirts, een subtiele achterspoiler en frutsels voor de achterbumper.

Kers op de appelmoes zijn de HRE wielen en de gouden verlichting. Een knipoog naar de BMW M5 CS en de M4 CSL. Helaas is het dan weer niet zo dat je mag rijden met dit kleurtje lampen. In het geval van de M5 CS en de M4 CSL veranderen de lampen weer in witte units zodra de auto in beweging komt.

Mede door het zwarte kleur in combinatie met de tuning komt het hoekige design van de G87 BMW M2 beter tot zijn recht. Maar dat is slechts mijn asociale mening. Wellicht heb jij er hele andere gedachten over. Het is in elk geval een verbetering in vergelijking met wat er van de band rolt bij BMW. Nogmaals, mijn mening. Ventileer zeker jouw bevindingen in de comments. Ik ben benieuwd.

Fotocredit: @Rtwenty3 / @crsxe via BMWblog