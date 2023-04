Wat vind jij van de BMW M2 met dikke bodykit?

Persoonlijk vind ik een BMW M2 met dikke bodykit wel geslaagd…

Het design van BMW is de laatste jaren niet geheel vrij van controverse, om het maar mild te zeggen. En dat ligt niet alleen aan de monsterlijke grilles die ze op veel van hun modellen monteren, maar meer aan het gehele design. Met die gekke hoeken, vouwen en andere ontsierende designmissers.

Maar ach. Ze verkopen als warme broodjes, dus BMW zal gek zijn om te luisteren naar ons paupers die tóch geen nieuwe BMW gaan kopen. Nee joh, ze zijn niet gek daar. Sterker, het lijkt erop dat het design alleen maar monsterlijker wordt. Met de XM als -voorlopig- dieptepunt. Wat een gedrocht is dat…

BMW M2 met dikke bodykit

Ook de nieuwe 2-serie werd niet door iedereen even goed ontvangen. Sterker, de meeste mensen vinden het een mislukt apparaat en da’s goed nieuws voor de tuners. Want waar ze goed gelukte modellen vaak verklooien met hun tupperware, kan het bij de mindere goden meestal alleen maar goed nieuws betekenen.

En zo dus ook bij de BMW M2, waar tuner TRE even los op is gegaan. Kijk nou wat een dikke bodykit! En het gekke is, de M2 knapt er behoorlijk van op! Dat ik dat ooit nog eens zou zeggen over het werk van een tuner.

Maar wat is er dan allemaal aangepast aan deze M2? Nou een carbon front splitter, andere motorkap, dikke spatborden, side-skirts, dikke vette spoiler en een andere achterbumper. En allemaal van carbon hè? Dat ie niet ineens 300 kilo meer weegt. Dat moeten we namelijk niet willen met z’n allen…

Kost dat?

Motorisch is er niks aan de M2 gedaan, maar dat hoeft ook niet perse. 460pk is gewoon prima, zeg ik met enig gevoel voor understatement. Dus de kosten zitten hem 100% in de uiterlijke aanpassingen. Maar hoeveel kost het dan?

Ha! dat gaan we je niet vertellen. Niet omdat we dat niet willen, maar omdat we dat niet weten. TRE rept namelijk met geen woord over de prijs van hun aanpassingen. Maar als het allemaal echt carbon is, zal het zeker geen koopje zijn.

Maar dan de hamvraag, wat vind jij? Maken of kraken? Laat maar weten in de comments!