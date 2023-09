Deze EV is slecht voor het milieu, maar gemaakt voor de natuur

Een EV die slecht is voor het milieu? Bestaat dat dan?

In alle commentsecties op het internet zijn de discussies verhit. Zelfs onze eigen @jaapiyo heeft hier een uitermate vermakelijk omschreven mening over. Als hij dit jaar Het Gouden Pennetje niet binnenhaalt, weten wij het ook niet meer.

De discussie gaat over het nu wel of niet beter is voor het milieu. Ceteris Paribus (dat moet van kenners) is elektrisch eigenlijk altijd beter. Maar voor een beter milieu moet je niet alleen een alternatief zoeken van hetgeen wat je doet. Nee, je moet wat anders gaan doen.

Daar komt de Hummer EV om de hoek kijken. Dit is het automobiele equivalent van drie Tripple Whoppers met extra kaas, maar dan wel met cola light want je moet aan de lijn denken.

EV slecht voor het milieu

Een meer dan 3.000 kg wegende pickup met minimale laadruimte is natuurlijk nooit goed voor het milieu. Daarom is het opmerkelijk dat ze nu een optie die speciaal bedoeld is voor natuurliefhebbers!

Ze hebben wat accessoires voor de laadbak. Er is een opbouw waardoor je met gemak een daktent kunt monteren. Ideaal. Dan ga je met je 3.000 kg mastodont is de omgeving omploegen om er vervolgens te gaan slapen. De natuur is maar gezegend met mensen als Hummer-bestuurders.

Ruimte voor 1 band. 1!

Er is ook een kit speciaal ontwerpen om je reservewiel mee te kunnen nemen. De Hummer is namelijk zo krankzinnig groot, dat de wielen dat uiteraard ook zijn. Maar dat wiel kan dus niet weggewerkt worden, maar moet in de laadruimte komen te liggen.

Maar ja, als de natuur een keer niet zo lief is voor jou (zoals jij lief bent voor de natuur) en je een lekke band hebt, wil je deze wel kunnen wisselen. En een lekke band kun je bij het off-roaden natuurlijk ook gewoon krijgen.

Alles bij elkaar is overigens nog behoorlijk prijzig. Het Extreme Off Road Package kost 10 mille. Dan krijg je er wel een elektrisch bedienbare tonneaucover bij én en elektrische laadvloer die tot 450 kg kan verplaatsen. Handig als je de jetski mee wil nemen.