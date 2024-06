BMW gaat belangrijk element van Hyundai kopiëren

De Hyundai Ioniq 5 N weet zelfs BMW onder de indruk te krijgen.

De Hyundai Ioniq 5 N is één van de eerste EV’s waarvan zelfs aardig doorwinterde petrolheads zeggen dat het de goede kant op gaat. Qua cijfers is het niks meer of niks minder dan de volgende EV, dus een hoog wagengewicht maar wel bakken pk en dus vooral goed voor sprintjes. Al zou je beter dan vele andere EV’s een Ioniq 5 N door een bocht kunnen jagen.

N mode

Nee, waar Hyundai echt scoort is dat ze eigenlijk het beste van twee werelden in de Ioniq 5 N stoppen. Want wat telt in een benzineauto dat je niet hebt bij een EV? Geluid en een transmissie. Dus heeft Hyundai het volgende bedacht: in de speciale N mode emuleert de auto het motorgeluid (van een Elantra N) en wordt de koppelcurve zo aangepast dat het lijkt alsof de auto versnellingen heeft, al dan niet door jou zelf bediend. Zo hebben EV-sceptici ineens hun EV met motorgeluid, maar met een druk op de knop is het de stille rijervaring die een EV normaliter ook biedt. Op papier is het perfect en zoals gezegd: serieus autojournaille is onder de indruk van wat Hyundai heeft gedaan met de Ioniq 5 N.

BMW geïnteresseerd

Niet alleen autojournaille, ook andere automerken. BMW M-baas Frank van Meel laat weten dat de inspanningen om de Ioniq 5 N als een benzineauto te laten voelen een inspiratie vormen voor het merk. Sterker nog: de eerste elektrische BMW M (de (i)M3) zou wel eens dezelfde geëmuleerde motorroffel en ‘versnellingen’ kunnen krijgen.

Feedback

Volgens Van Meel is het vrij simpel: de manier waarop Hyundai het aan heeft gepakt zorgt voor feedback. En dat is niet alleen een manier om de sceptische benzinedrinkers meer één met de auto te voelen, het is ook nuttig. Hoe weet je hoe erg je een EV op zijn staart aan het trappen bent? Niet, behalve als je op de snelheidsmeter kijkt. Met versnellingen en geluid weet je beter in welk gedeelte van het ’toerenbereik’ je zit en dat kan nuttig zijn. Van Meel bevestigt dat het niet alleen veren in het achterste van Hyundai steken is – ze zijn er zelf ook mee bezig.

Variatie

BMW wil qua gesimuleerde versnellingen het over een andere boeg gooien, maar daar laat Van Meel nog niet veel over los. Ook al denkt de M-baas wel dat een motorgeluid voor een EV kan zonder het ‘nep’ te laten voelen, wil het merk het wel zonder gimmicks aanpakken. Dus niet zoals bij een Renault Clio RS dat je het geluid van een F1-auto of Nissan GT-R door de speakers kan blazen. Het doel wordt ‘een nieuwe dimensie voor een puristisch bedoelde sportauto’. Het klinkt spannend, maar of dat het is? (via TopGear)