BMW gaat speciale designs maken voor China

‘Maar dat deden ze toch al?’ Ja, maar nu gaat het om auto’s die alléén voor China bedoeld zijn.

Zoals we in München konden zien gaat BMW het over een hele andere boeg gooien qua design. Ze zijn klaar met grote nieren, gespleten koplampen en allerlei rare frutsels. BMW gaat met de Neue Klasse weer terug naar cleane designs.

Dat kunnen we alleen maar toejuichen, maar het is de vraag of ze dit in het Verre Oosten ook waarderen. In China hebben ze toch een iets andere smaak en houden ze van drukte (ook qua designs). Waarschijnlijk zien ze daar dus liever een XM dan de Neue Klasse.

Daar heeft BMW echter wat op bedacht: ze gaan auto’s speciaal voor China ontwerpen. Dat laat grote baas Oliver Zipse weten. Dit houdt dus in dat er in China auto’s met een afwijkend design geleverd zullen worden op het Neue Klasse-platform.

De auto’s kunnen ook ter plekke ontworpen worden, in Shanghai. Daar heeft BMW eerder dit jaar een gloednieuw R&D-centurm geopend. Overigens is de Neue Klasse al voor een deel vanuit China ontwikkeld, dus dat laat meer weer eens zien hoe belangrijk deze markt is voor BMW.

Het is niet de eerste keer dat BMW auto’s speciaal voor China maakt, maar tot op heden het ging vooral om verlengde versies van bestaande modellen. Zoals jullie weten is beenruimte achterin het allerbelangrijkste voor Chinese klanten.

Dat BMW de designs voor China en Europa wat meer uit elkaar gaat trekken is natuurlijk alleen maar goed nieuws. De Chinezen krijgen de auto’s die zij mooi vinden en wij krijgen (hopelijk) de auto’s die wij mooi vinden. Win-win!

Bron: Automotive News Europe