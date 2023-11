BMW XM gaat het circuit (on)veilig maken

Een circuit, dat is natuurlijk waar een hybride SUV thuishoort.

Met een Safety Car hoeft niet echt geracet te worden, maar het is meestal wel een auto die enigszins uit de voeten kan op een circuit. Een Mercedes AMG-GT R bijvoorbeeld. Of een BMW M2. In ieder geval geen SUV. En al helemaal geen hybride SUV.

Toch is dat precies wat de nieuwe MotoGP Safety Car is: een loodzware hybride SUV. De headerfoto was al een kleine hint (naast de titel): het is de nieuwe BMW XM. Om te laten zien dat dit toch echt een M-product is, mag de auto volgend seizoen in actie komen als MotoGP Safety Car.

Volgens BMW is de XM de perfecte basis voor een safety car, vanwege de “enorm krachtige aandrijflijn en uitstekende rijdynamiek in alle situaties”. Want als het gaat om rijdynamiek, dan gaat er natuurlijk niks boven een 2.695 kg zware SUV.

Het gedeelte over de krachtige aandrijflijn klopt wel, want BMW heeft de XM Label Red uitgekozen voor deze taak. Deze heeft met 748 pk en 1.000 Nm geen gebrek aan vermogen of koppel.

Om dienst te doen als Safety Car heeft de BMW XM een paar kleine aanpassingen ondergaan. Er prijken zwaailichten op het dak en in de voorbumper en de reguliere stoelen zijn vervangen door Recaro’s met zespuntsgordels.

Hoewel BMW de auto nu presenteert in het grijs, zal de auto volgend seizoen zijn opwachting maken in de M-kleuren. Het is ten slotte de eerste auto die volledig door BMW M ontwikkeld is sinds de M1, vergeet dat niet. De auto zal in maart in actie komen, als het MotoGP-seizoen weer van start gaat.