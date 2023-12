BMW gaat eindelijk kleur bekennen met de M2

Het kleurenaanbod van de BMW M2 is niet denderend. Daar gaat verandering in komen.

Is de nieuwe BMW M2 al een beetje op je ingewerkt? Nee? Jammer. Zodra de auto namelijk wel op je ingewerkt is, vallen er een aantal dingen op. De dimensies en het leeggewicht vergeleken met ‘grote’ broer M4, bijvoorbeeld en in hoeverre de M2 zich daarvan onderscheid. Houd je van kleurtjes, dan is commentaar op het aanbod van de M2 op zijn minst begrijpelijk, misschien wel terecht.

Kleurkeuze

Je hebt namelijk precies zeven keuzes. Het begon met vijf: twee unilakken en drie metallic opties. De kleuren in kwestie zijn Brooklyngrau, Torontorot en Saphirschwarz voor team metallic en het immer klassieke Alpinweiß als unilak, samen met de lanceerkleur Zandvoortblau, vernoemd naar ons eigen bekende circuit.

De overige twee keuzes zijn twee nieuwe ‘Frozen’ metallic lakken die BMW sinds kort aanbiedt: Individual Frozen Portimao Blue en Individual Frozen Pure Grey. Die zijn allebei gemarkeerd als ‘Individual’ en dus prijzig: 2.624 euro per kleur, waar elke andere kleur behalve wit je 1.050 euro gaat kosten.

Meer kleuren

Nou was er recent al de aankondiging dat de Mexicaanse fabriek waar de BMW M2 gebouwd wordt een Individual-afdeling heeft gekregen, dus dat zit er met enige zekerheid aan te komen voor de G87. Mocht dat je echter keuzestress opleveren, dan is er beter nieuws. In 2024 staat er namelijk een update voor de M2 op de planning. Met zijn onthulling in 2022 en levering in 2023 wordt het waarschijnlijk geen gigantische facelift, meer een modeljaarupdate én de weg wordt geplaveid voor een M2 CS. De update brengt echter wel iets mee: kleur!

De kleuren die geruchtmatig toegevoegd gaan worden zijn:

Sao Paolo Yellow (bekend van de M4 G82)

Fire Red (te zien op de G60 BMW 5 Serie)

Java Green (zeer populaire Individual-kleur)

Grigio Telesto (Lamborghini-kleur)

Voodoo Blue (Porsche-kleur)

Een bonte boel dus (en dan niet die CDA-er), bovendien heeft BMWBlog het gerucht te pakken dat er ook ‘een paars’ naar de BMW M2 komt. Dan denk je wellicht aan de lanceerkleur van de BMW M240i (G42), Thundernight Metallic. Het gaat echter níét om die kleur, aldus het gerucht. BMWBlog vermoedt dat het Twilight Purple Metallic wordt, eveneens een kleur die via Individual veel wordt besteld.

Wie dus kleurtjes op zijn BMW M2 wil moet nog even geduld hebben, of genoeg hebben aan het ietwat gelimiteerde huidige aanbod. Als het goed is zijn de nieuwe kleuren een update voor 2024, het kan 2025 worden.