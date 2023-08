EINDELIJK komt de tofste optie voor de BMW M2 beschikbaar

De tofste optie voor de BMW M2 is natuurlijk …

Het is misschien wel de leukste auto die BMW Motorsport GmbH bouwt, de M2. De 1M was geweldig, de tweede generatie was geweldig en de huidige is ook een spektakelstuk: 460 pk, handbak en achterwielaandrijving.

Dat het anno 2023 nog kan. Deze serie BMW’s hebben een paar dingen gemeen en dat komt neer op opties. Er is namelijk niet heel erg veel mogelijk op een 1M of M2. Met name qua bekledingen en kleuren was de keuze beperkt.

De 1M kon je bijvoorbeeld alleen krijgen in wit, zwart en oranje. Bij de M2 was de keuze iets uitgebreider, maar niet veel. Michael Fux heeft het ooit voor elkaar gekregen om af-fabriek een gele (Phoenixgelb) te kunnen krijgen, maar dat was bij hoge uitzondering (en flinke betaling). De reden daarvoor: de M2 werd in Leipzig gebouwd en daar is geen Individual-afdeling.

Tofste optie voor de M2: kleurtje!

Op dit moment zijn er de volgende zeven kleuren die je kan kiezen voor de M2: Alpinweiss, Torontorot, Sapphirschwarz, Gemeente Zandvoortblau, M Brooklyngray, Frozen Pure Grey en Frozen Portimao Blue.

Maar daar komen meer kleuren bij, want BMW gaat Individual kleuren voor de M2 aanbieden! Eindelijk is de tofste optie voor een BMW M2 binnenkort mogelijk. Hoe dat zo komt: de huidige M2 schroeft BMW in elkaar in Mexico. Voor die fabriek is namelijk een Individual-afdeling aangekondigd.

Dat moet ook wel, want in die fabriek in Mexico bouwt BMW ook auto’s waarvoor wel een Individual-programma is, zoals de BMW 3 Serie sedan. Dit betekent dat men in de VS nu ook een 3 Serie in een Individual-kleurtje kan krijgen.

Diverse stadia

Op welke manier BMW het gaat toepassen, is niet bekend. De ene Indivdual-lak is namelijk de andere niet. De eerste stap is een aparte lak die gewoon te bestellen is, beide Frozen-lakken (matte lak) zijn namelijk al Individual lakken, bijvoorbeeld.

Dan heb je alle BMW-kleuren en wat extra toevoegingen waar je uit kan kiezen. Tenslotte is er ook de mogelijkheid om een kleur samen te stellen. Uiteraard is dat de duurste optie.

Ook lijkt het ons wel leuk dat er méér Individual-opties bijkomen. Denk aan houtinleg (meer boomstronken is altijd goed, speciaal voor Autobloglezer @amghans), speciale lederen bekleding en luxe leeslampjes achter. Gewoon, omdat het kan.

