BMW gebruikt een 530 pk V8 als taxi

En het is ook nog eens een cabrio.

Hier in Europa zijn we heel bewust bezig met de wereld groener te maken. Alles moet zo duurzaam mogelijk dat je er soms een beetje moe van wordt. Tijdens belangrijke evenementen worden autofabrikanten vaak betrokken om als taxi te spelen. Het automerk is verantwoordelijk om gasten van een event van A naar B te brengen. Wat je steeds vaker ziet zijn keurige persberichten van automerken die op een zo’n groen mogelijke manier het wagenpark verzorgen. Denk bijvoorbeeld aan de Renault-Nissan alliantie die in 2015 tijdens een klimaattop in Parijs gasten per ZOE, Kangoo Z.E, Nissan LEAF en e-NV200 vervoerden.

Aan de andere kant van de plas is BMW gastheer van Art Basel Miami Beach (5 – 8 december 2019). Het Duitse automerk staat onder meer artiesten Alexandre Arrechea en Spencer “MAR” Guilburt bij en vervoert de heren door de artistieke wijken van Miami gedurende het event. Dit kan natuurlijk met een elektrische BMW i3, of een hybride i8 Roadster. Niets van dit alles. Beide heren hebben een dikke BMW M850i xDrive Convertible tot hun beschikking. Goh, wat vervelend!

BMW verzorgt de VIP Shuttle met de nieuwe 8 Serie tijdens het event. In het geval van de M850i xDrive hebben we het over 4.4-liter turbo V8 met 530 pk en 750 Nm koppel. In 3,7 seconden sprint het monster naar honderd kilometer per uur. Ja, een sportieve elektrische auto kan dat sneller. Maar zo’n roffelende V8 op de achtergrond terwijl je met dak open door de straten van Miami cruised heeft toch iets magisch, niet?