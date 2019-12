Hoge prijs McLaren 620R bekend

Maar dan heb je wel een fantastisch circuitspeeltje.

In het woud van verschillende McLarens met een een V8 middenmotor met dubbele turbo voegt McLaren een nieuwe telg toe: eentje met een V8 middenmotor en twee turbo’s. Maar dat is net zoiets als klagen over te veel mayonaise, curry en uitjes op een frikandel speciaal.

Sterker nog, stiekem zou de McLaren 620R wel eens de ultieme McLaren kunnen zijn. Met 620 pk blijft het vermogen binnen de perken, ook al is het slechts 7 pk minder dan de McLaren F1… In plaats van zo veel mogelijk vermogen is de 620R voornamelijk afgestemd op zo veel mogelijk plezier en controle op het circuit.

Heel erg leuk natuurlijk, maar wat gaat zo’n circuitspeeltje nu eigenlijk kosten? We hadden al een Britse prijs zonder belastingen, maar we hebben nu de Nederlandse prijs inclusief BPM, BTW en afleverkosten: 364.000 euro moet je overmaken naar de firma Louwman. Een beetje haast is wel geboden, want er zijn slechts enkele exemplaren toegewezen voor de Nederlandse markt. Overigens is die 364.000 euro een ‘basisprijs’. Zo is er keuze uit slechts 3 kleuren, wil je iets anders, dan zul je je moeten wenden tot MSO.

Voor 364.000 euro kun je veel andere auto’s kopen. In de categorie ‘leukere circuitspeeltjes’ zijn er niet zoveel gegadigden. De Ferrari 488 GTB Pista koste 363.659 euro, alhoewel die lang en breed uitverkocht is. De Lamborghini Huracan Performante met atmosferische V10 en 610 pk kost 318.207 euro. Ook dat model zal binnenkort voorzien worden van een opvolger. Dus voorlopig heeft de McLaren 620R even het rijk alleen.