600 pk BMW iX M60 komt al heel snel

BMW heeft de vaart erin. Het nieuwe topmodel van de iX, de M60, komt misschien sneller dan je denkt.

Dit najaar is de iX officieel gelanceerd. Als instapper, de iX xDrive40, en een dikkere variant onder de naam xDrive50. Wat we vinden van de xDrive40 zie je in onze BMW iX rijtest video.

Naar normale maatstaven is de xDrive50 al helemaal een dikke prima. Een systeemvermogen van 523 pk en een 0-100 km/u tijd van 4,6 seconden. Wat heb je nog meer nodig in een gezins-SUV van dit formaat? In de wereld van elektrische auto’s is niets te gek. Tesla heeft zo’n beetje het patent daarop, door als één van de eerste elektrische autofabrikanten een snelle auto neer te zetten. Maar ze zijn niet de enige.

Bij BMW zijn ze van mening dat het nog sneller mag met de iX en daar hebben ze de M60 voor bedacht. Deze uitvoering werd al eerder aangekondigd. In gesprek met CNET Roadshow is nu bekendgemaakt dat deze versie al heel gauw komt. De onthulling is in januari, op CES in Las Vegas. CES staat voor Consumer Electronics Show en is de grootste techbeurs ter wereld.

De BMW iX M60 is straks goed voor 608 pk. De elektrische auto sprint in minder dan 4,5 seconden naar de honderd. Naast extra power, kun je ook een lekker dik uiterlijk verwachten. Net als wat Ford bijvoorbeeld heeft gedaan met de Mustang Mach-E GT. Januari is nog maar een paar weken van ons verwijderd, dus binnenkort weten we meer.