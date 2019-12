Dit zijn 6 budgetknallers om kerstbomen me te scoren

It's the most wonderful time of the year.

Sinterklaas is weer voorbij, dus we kunnen weer drie weken luisteren naar Youp van ’t Hek, Wham!, Band-Aid. Of je zet gewoon lekker dit lijstje op, veel relaxter. Maar waar je niet onder uitkomt is het halen van een kerstboom.

Natuurlijk zijn we allemaal begaan met het milieu, maar er moet natuurlijk wel gewoon een kerstboom in de woonkamer komen te staan. Uiteraard een echte. Zodat deze langzaam maar zeker kan aftakelen, terwijl wij ons rantsoen rode wijn en gevolgde ernstig verhogen.

Maar zo’n kerstboom is nog best onhandig qua formaat en moet natuurlijk opgehaald worden. Omdat iedereen nu vanwege het milieu een Tesla rijdt, heb je een fatsoenlijke auto nodig om de kerstboom plus de grote kerstinkopen te kunnen doen. Aangezien kerst ook nog eens peperduur is, letten we ook een beetje op het budget. Dit zijn 6 ultieme gegadigden:

Volvo V70 R AWD

€ 7.950

1999

324.512 km

Uiteraard moeten we beginnen met het ultieme kerstboomvervoer in de vorm van een Volvo. Deze V70 R voldoet aan alle eisen: ruim, snel en die is wel lekker in de winter. De echte Volvo-fanaat vindt die AWD niets en gaat voor een 850 T-5R in het geel, maar deze jongere uitvoering in het Laser Blue ziet er geweldig uit. Natuurlijk, de kilometerstand is een beetje fors, maar Volvo’s zijn dan meestal net ingereden.

Opel Vectra OPC Stationwagon (C)

€ 6.950

2006

197.868 km

Een auto met Volvo-esque kwaliteiten is deze Vectra OPC in ‘Wagon-vorm. De Vectra Stationwagon staat namelijk op het platform van de Signum, dus met een langere wielbasis. Deze auto’s zijn daardoor heel erg ruim. In OPC-uitvoering is het ook nog eens een heel snelle auto. Deze variant heeft 255 pk, latere OPC’s hadden 280 pk. In vergelijking met de identieke Saabs 9-3 Aero met deze motor is de Vectra ook nog eens goedkoper. Qua kilometers kan deze Vectra er nog wel even tegenaan. Naast voldoende ruimte voor kerstbomen zit je zelf op puike Recaro’s. Dit exemplaar staat alleen op de verkeerde wielen. Niet alleen de verkeerde maat en model, maar ook een te kleine rolomtrek. Kan vast verholpen worden.

BMW 550i Touring High Executive M-Sport (E61)

€ 9.945

2006

276.170 km

Toegegeven, ik ben een enorme snob. Dus ja, ik kijk naar merken. Dus bij deze BMW 550i wordt ik vanzelf erg blij. Een enorm dikke Duitser die ogenschijnlijk er goed uitziet. Zo’n M-Sport pakketje smoelt toch wel altijd lekker en qua uitrusting kom je niets te kort. Qua power ook niet, want de V8 is goed voor 367 p, alhoewel de adverteerder 3 pk méér belooft. Na het bekijken van de foto’s komt de badge-snob toch weer naar boven, want de banden kunnen écht niet. Dan heb je een van de fijnste stationwagons ooit gebouwd, staat ‘ie op ‘Hi-Fly’ knakenbanden. Dan weet je dat er ook serieus wordt omgegaan met de andere complexe zaken van deze auto. Wellicht zijn die banden het enige en heb je voor 10 mille zeer vlot kerstboomtransport.

Chrysler 300C Touring 5.7 Hemi V8 AWD Touring (LX)

€ 9.250

2006

244.317 km

Ondanks dat de Chrysler 300C een raszuivere Amerikaan lijkt te zijn, is niets minder waar. Dit is namelijk de stationwagon-versie en die werd gebouwd in Oostenrijk. De auto staat op een aangepast W210-platform van Mercedes, dus eigenlijk is er weinig Amerikaans aan, op dat gave design en geweldige V8 na, dan. Die V8 is lekker groot (5.7 liter) en levert met 340 pk meer dan voldoende vermogen, alhoewel deze motoren bovengemiddeld potent aanvoelen. Mag ook wel, want de auto weegt 1.950 kilogram. Gelukkig is er meer dan voldoende ruimte voor kerstbomen.

Saab 9-5 Aero Sport Estate (YS3E)

€ 9.250

2006

347.928 km

Dit moet een ware traktatie voor de ware Saab-fanaat zijn. Een hele late 9-5 Aero met de ‘Dame Edna’-look én de enorme 19″ Hirsch-velgen inclusief motortuning. Net als de Bentley Arnage had het grote model minder cilinders dan het kleinere model. De 9-5 heeft namelijk slechts een viercilinder. Wel een enorm krachtige 2.3 die je ook nog eens lekker kan kietelen. Dus die voorbanden kun je wel lekker oproken bij het invoegen op de snelweg. Dit exemplaar heeft wel wat kilometers erop zitten, maar ziet er nog altijd erg fraai uit.

Nissan Stagea 25T X Four (V34)

€ 8.995

1997

149.694 km

Een snelle Duitser of Zweed is erg leuk, maar ook wel een beetje voorspelbaar. Een snelle Japanner is daarom wel zo verfrissend. Helemaal in het geval van deze Nissan Stagea, want deze auto is nooit in Europa geleverd. Sterker nog, de auto is enkel met het stuur rechts geleverd. Dat is bij dit exemplaar ook het geval. Het is een automaat, dus het is wel iets sneller wennen. De motor is een RB25DET, in dit geval goed voor zo’n 290 pk. Spotgoedkoop is ‘ie niet en onderdelen scoren kan nog weleens lastig zijn, maar dan heb je wel iets unieks met meer dan voldoende ruimte voor kerstbomen.

Mercedes-Benz E55 Combi (S210)

2001

€ 6.950

188.908 km

Uiteindelijk kan er maar één absolute koning zijn als het gaat om supersnel kerstboom-transport. Dat is deze E55 AMG Combi. Ten eerste vanwege de laadruimte, die met bijna 2.000 liter enorm is. Qua vermogen en koppel zit je ook meer dan goed, want de E55 levert namelijk 354 pk en 510 Nm. Daarmee kun je de gehele dag rondcruisen op 250 km/u. Nog een voordeel is de prijs, want je vindt ze voorr zeer schappelijke bedragen. Natuurlijk kan er wat kapot aan gaan is reparatie en onderhoud erg prijzig. Maar zoek je de ruimste snelle kerstboom vervoerde voor een bescheiden prijs, kijk niet verder.