Italië naar Stellantis: “Bouw accufabriek of verlies 370 miljoen gratis geld”

Italië maant Stellantis tot actie. Of ze bouwen een accufabriek, of ze verliezen 370 miljoen aan Europees COVID geld.

Bij Stellantis gaat het allemaal…euhm…precies zoals je zou verwachten eigenlijk. Het concern is natuurlijk een gigantisch concern met een heleboel merken die niet zo heel veel toevoegen dan wel niks verkopen. In de eerste categorie bijvoorbeeld merken als Peugeot en Opel. In de tweede categorie merken als Alfa Romeo en Maserati. Managers vinden het altijd interessant om zoveel merken samen te voegen op zoek naar synergie. Maar in de praktijk, is al meerdere keren aangetoond dat het zo niet werkt.

Bij Stellantis is de winst dan ook gehalveerd. De Italiaanse overheid grijpt regelmatig in. Bijvoorbeeld door niet toe te staan dat auto’s Italiaanse namen krijgen als ze daar niet gemaakt zijn. Maar ook door juist merken te willen verkopen aan Chinezen, die dan wel bereid zouden zijn auto’s in Italië te bouwen.

Opnieuw heeft Stellantis het nu aan de stok met de overheid, te weten met minister van industrie Adolfo Urso. Het geval wil dat Stellantis 370 miljoen Euro toegezegd heeft gekregen uit het post-COVID-19 recovery fund van de EU. Als tegenprestatie zou het in Europa drie accufabrieken bouwen, waaronder een in Italië.

Met zo’n berg gratis geld kan je wat risico nemen zou je zeggen. Maar Stellantis lijkt door de onzekerheid/zwakte van de vraag naar EV’s niet meer zo happig op de investering. De Italiaanse fabriek zou in Termoli komen te staan, doch Stellantis wil daar liever hybride aandrijflijnen blijven bouwen. Urso is daar niet over te spreken:

Stellantis must give us a reply, and it must do so shortly. If Stellantis does not give us a positive feedback within hours, we’ll move funds elsewhere. We can’t afford to lose these funds because Stellantis is not sticking to its commitments. The ministry has been waiting on answers from Stellantis for too long, and while the government did its part, the company did not.

Adolfo Urso, is klaar met Stellantis