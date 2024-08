Kwalificatie Formule 1: Verstappen op pole in Zandvoort 2024?

Max Verstappen heeft drie keer gewonnen in Zandvoort sinds de terugkeer van de koningsklasse op het circuit. Maar houdt hij zijn 100% score? De eerste echte indicatie zoals altijd: de kwalificatie!

Q1

Het feest gaat weer los in Zandvoort. Hülkenberg is na een ook voor hem rommelige training de eerste op de baan. Het is lekker droog voor de sessie, wat in de trainingen nog allerminst het geval was. We krijgen dus ook wat dat betreft nu pas te zien wat de echte krachtsverhoudingen zijn. En of daarin wat veranderd is gedurende de zomerbreak.

Stroll zet een goede ronde neer en gaat naar P1. Hij is sneller dan Albon, maar ook dan Leclerc, Perez, Alonso en Sainz, onder andere. Norris heeft het lastig in de combinatie van bocht 7, 8 en 9. Een notoir lastige combo waarbij je nooit het idee hebt dat je de beste lijn te pakken hebt. Voor de n00bs als ondergetekende wel fijn om te zien dat ook NOR daar wat moeite mee heeft.

Alsnog is de McLaren natuurlijk snel. Hamilton, Norris en Piastri gaan naar de top-3. Verstappen nestelt zich daar even later tussen op P3. De verschillen zijn weer eens erg klein. Max (P3) is op dat moment 18 duizendsten langzamer dan Hamilton (P1). Sargeant komt na zijn crash in P3 helemaal niet in actie.

Aan het eind moeten Sainz, Perez, Russell en Leclerc bibberen. Maar allemaal zetten ze dan een snelle ronde neer. Dat betekent dat Ricciardo, Ocon en de twee Saubers de bok zijn.

Q2

Plots betrekt het weer in Zandvoort. Ferrari ziet het potentiële gevaar en gaat met beide auto’s meteen naar buiten. De Ferrari’s zijn echter niet echt snel. Verstappen gaat ook vroeg naar buiten op een nieuwe set banden. Hij is snel, maar de McLarens en Mercs hebben stiekem misschien wel meer snelheid.

Verstappen spaart een set banden en ziet af van een tweede run. Dat is toch iets minder comfortabel als gehoopt als Gasly, Stroll en Albon sneller gaan dan de Nederlander. Maar Max heeft geluk. Sainz en Hamilton laten het namelijk liggen en missen Q3. Dat is vooral voor HAM gek; het grootste deel van Q1 was hij nog de snelste. Ook Tsunoda en de Hazen liggen eruit. Dat is wat minder een verrassing.

Q3

Piastri gaat als eerste over de meet en dus naar P1. Verstappen is ietsje trager, Norris ietsje sneller. Leclerc geeft zes tienden toe. Russell is vier tienden trager. Goed nieuws en slecht nieuws voor de Nederlander dus. McLaren lijkt iets sneller te zijn, maar van Ferrari heeft hij niets te duchten en van Mercedes waarschijnlijk ook niet. Stroll, Alonso, Perez en Albon doen helemaal geen eerste ronde. Stroll en Alonso doen dat dan vervolgens wel in ‘de pauze’. Stroll gaat naar P7, Alonso is sneller dan Leclerc en gaat naar P5.

Max’ tweede ronde is dan sneller dan zijn eerste door S1 en S2. Hij gaat naar provisional pole. Maar Norris is 3,5 tiende sneller in zijn tweede ronde. Bikkel Piastri stelt teleur en geeft veel toe. Russell gaat naar P4 ten kosten van Perez die P5 pakt, voor Leclerc, Alonso, Albon, Stroll en Gasly. Geen enorme verrassingen dus, maar Max zal er morgen weer voor moeten werken. Zo zien we dat graag. Zin an!