BREEK: BMW is NIET de grootste in 2023 qua verkopen!

Huh, BMW is opmerkelijke genoeg niet de grootste in 2023 als het gaat om de verkopen.

Sommige dingen weet je altijd zeker aan het einde van het jaar. Bohemian Rhapsody is de nummer 1 volgens de muziekstemmers (niet te verwarren met muziekkenners). Winterbanden liggen na een lange discussie dan eindelijk onder je auto. Tenslotte vraag je je af waarom we in hemelsnaam oliebollen eten met Oud & Nieuw. Wat er zo aantrekkelijk is aan een deegbol uit een pan vet: geen idee. Maar kennelijk hoort er erbij.

Wat ook altijd het geval is: BMW is de grootste als het gaat om de verkoopcijfers. Nee, we doelen niet op de personenauto’s van het merk, maar de BMW Motorrad-divisie. Sinds 2001 is BMW namelijk altijd het bestverkochte merk geweest in ons land. Maar zoals de uitermate prikkelende titel al verklapt: het afgelopen jaar dus niet!

BMW is NIET de grootste in 2023

Nee, Yamaha is namelijk marktleider. Er werden 17.501 motorfietsen verkocht in ons land. Dat is een absoluut record en een flinke groei ten opzichte van 2022, namelijk 13%.

Het lag wel een beetje in de lijn der verwachting dat 2023 anders dan normaal zou verlopen. In het begin was Kawasaki bijzonder succesvol qua verkopen in Nederland en in de zomer deed Honda uitstekende zaken. Yamaha had echter de beste eindsprint. Overigens deed Honda het goed genoeg om de nummer 2-positie te bemachtigen. Dus BMW kukelt van de eerste plaats naar P3.

Volgens Nieuwsmotor komt het succes van Yamaha mede doordat er nog 81 motorfietsen werden verkocht in december, terwijl BMW juist bijna niets noteerde. Dan is er reden nummer 2 en dat is de BMW R1250GS, dat is een zeer populaire motorfiets en werd dit jaar vervangen, de levering begint nu op gang te komen. We verwachten dat BMW zeker terug zal slaan in het nieuwe jaar.

Best verkochte merken motorfietsen 2023

Yamaha (2.730 exemplaren)

Honda (2.514)

BMW (2.276)

Kawasaki (2.253)

KTM (1.248)

Suzuki (1.168)

Harley-Davidson (775)

Triumph (746)

Ducati (621)

Piaggio (608)

Beste verkochte modellen motorfietsen 2023