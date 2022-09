‘BMW heeft elektrische 1 en 2 Serie in de pijplijn zitten’

Je raadt het nooit maar die auto’s gaan BMW i1 en BMW i2 heten.

BMW gaat langzaam maar zeker hun hele gamma elektrisch maken. Een aantal modellen worden gewoon één op één overgenomen, maar we hebben natuurlijk geen garantie dat dit met alle modellen gaat gebeuren. Wat is bijvoorbeeld de toekomst van de 1 en 2 Serie?

Het is niet ondenkbaar dat BMW alleen nog maar brood ziet in elektrische cross-overs en duurdere modellen. En een elektrische hatchback hebben ze in feite al in de vorm van de Mini Cooper Electric. Is er straks dus nog wel plek voor een 1 Serie?

We kunnen alvast een tipje van de sluier oplichten. Via het Bimmerpost-forum zijn vaak interessante dingen te lezen over de toekomstplannen van BMW. Op dit forum wordt nu gemeld dat er zowel een i1 als een i2 in de pijplijn zouden zitten. En dit worden sowieso geen cross-overs, want dan zou er een X in de naam zitten.

De i1 en i2 zullen gebouwd worden op het Neue Klasse-platform. Voordat je denkt ‘Waarom een platform uit de jaren ’60?’: we bedoelen het nieuwe schaalbare EV-platform van BMW.

In tegenstelling tot de oude Nieuwe Klasse maakt het platform van de nieuwe Nieuwe Klasse (heel verwarrend dit) ook voorwielaandrijving mogelijk. De BMW i1 en i2 krijgen dus waarschijnlijk voorwielaandrijving, tot afgrijzen van orthodoxe BMW-puristen. Die überhaupt niet op EV’s zitten te wachten, dus daar hoeft BMW geen rekening mee te houden.

Het is sowieso voorbarig om je nu al druk te maken over de BMW i1 en i2. De introductie is namelijk nog ver weg. Volgens Bimmerpost zal de i1 pas eind 2027 in productie gaan. Inderdaad, dat duurt nog even. De i2 zou nog een jaar langer op zich laten wachten.

Wat voor gedaante de i2 aan zou kunnen nemen is nog één groot vraagteken. Het liefst zien we natuurlijk een echte coupé, maar de 2 Serie Gran Coupé en 2 Serie Active Tourer laten zien dat het alle kanten op kan. We gaan het zien in 2028. Of niet.

Via: Motor1.com