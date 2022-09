Renault Trafic E-Tech is geen waardige vervanger van je diesel!

Renault heeft een E-Tech variant op de Trafic gepresenteerd. Maar ruil je diesel nog maar niet in!

Naast personenauto’s gaan natuurlijk ook de bedrijfswagens elektrisch worden. De komende dagen is daar wat meer nieuws over te melden dan gebruikelijk. Dat is in verband met de IAA Transportation beurs in Duitsland. Renault heeft het doek getrokken van de Trafic E-Tech. Een volledig elektrische bedrijfswagen.

Het hele land kriskras doorrijden om bijvoorbeeld bestellingen te bezorgen is niet aan te raden met deze bestelwagen. Pak daarvoor gewoon de dieselvariant. Dit busje is meer geschikt voor kilometers in stedelijke omgevingen. Dat komt door de ietwat beperkte range.

De Renault Trafic E-Tech is uitgerust met een 52 kWh accupakket. Bekend van de Master E-Tech. De WLTP-actieradius bedraagt 240 kilometer. Dus pak hem beet 170 realistische kilometers in weer en wind. Tel daarbij op dat je het busje natuurlijk ook nog moet gaan beladen. Dat heeft ook weer invloed op de actieradius. Echt comfortabel afstanden maken is er dan ook niet bij.

Al is het alleen al omdat het snelladen ook niet heel overtuigend is. Je kunt maximaal 50 kW DC snelladen met deze elektrische bestelbus. Aan de reguliere lader kun je met 7 kW of 22 kW laden.

Qua uiterlijk komt de Renault Trafic E-Tech behoorlijk overeen met de benzine- en dieselbroertjes. Wil je wat meer opvallen met je elektrische bedrijfswagen, spaar dan door voor een Volkswagen ID. Buzz. De Trafic E-Tech komt in twee lengtevarianten op de markt. Eentje van 5 meter lang en eentje van 5,48 meter lang.

Het systeemvermogen bedraagt 122 pk. De bestelauto mag maximaal 750 kg trekken en tot een max van 1.100 kg beladen worden. Prijzen en beschikbaarheid van de nieuwe Renault Trafic E-Tech volgen in een later stadium.