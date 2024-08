Grote terugroepactie BMW vanwege issue met startmotor

BMW heeft een terugroepactie in het leven geroepen naar aanleiding van een issue met de startmotor.

105.558 auto’s. Zoveel voertuigen maken onderdeel uit van de door BMW georganiseerde recall in de Verenigde Staten van Amerika. Dat blijkt uit cijfers van de National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Vooralsnog gaat het enkel en alleen om een terugroepactie in Amerika.

Het heeft te maken met een technisch issue. De startmotor kan potentieel overhit raken door een te hoge spanning. In theorie zou dit kunnen zorgen voor een brand onder de motorkap, met alle gevolgen van dien. Dergelijke gevallen hebben zich nog niet voorgedaan. De terugroepactie is dus preventief, zoals wel vaker het geval is. Daarover bericht BMWBlog.

Getroffen modellen

Meer dan 100.000 auto’s van onder andere de modellen 3 Serie, 7 Serie X5 en de X7 zijn onderdeel van de recall. De startmotor zou volgens de NHTSA overhit kunnen raken bij herhaaldelijke pogingen tot het starten van de auto. Normaal gesproken is dit niet het geval, sta je echter met een zwakke accu en probeer je meerdere keren de auto te starten dan zou dit probleem dus kunnen opspelen.

Het mooie van de moderne tijd is dat je niet altijd meer de dealer hoeft te bezoeken voor het uitvoeren van een fix. Ook hier is dat het geval. BMW heeft op afstand een software update gebakken voor de auto’s, er hoeft geen hardware matige ingrijp plaats te vinden. Klanten in de Verenigde Staten worden in september geïnformeerd hierover. Het is natuurlijk zaak dat ze de software update wel uitvoeren, anders blijft de terugroepactie van BMW openstaan.

In Nederland kunnen openstaande terugroepacties eenvoudig gecontroleerd worden aan de hand van het kenteken. Een tip om dit altijd even te checken bij het zoeken naar een occasion. Soms kan het wel zo zijn dat een terugroepactie is uitgevoerd, maar deze niet is netjes afgemeld bij de RDW.