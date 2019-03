BMW heeft ook plezier op twee wielen meegenomen

Voor de liefhebber!

Hoewel de autosalon van Genève voornamelijk om auto’s draait, zijn er ook de nodige motoren te vinden. Zo is Harley Davidson bijvoorbeeld met een stand aanwezig en tevens een stukje BMW Motorrad. De Duitsers hebben de 2019 variant van de S 1000 RR meegenomen. De tweewieler is sneller en lichter dan ooit tevoren.

In vergelijking met het oude model, wist BMW 10 kg van het gewicht van de S 1000 RR te snoepen. De motorfiets beschikt over 207 pk en dat is een stijging van 8 pk in vergelijking met het oude model. Met een gewicht van 197 kg is de S 1000 RR een lichtvoetige racemotor. Wie overigens het M Package aanvinkt krijgt een S 1000 RR die slechts 193,5 kg weegt. Dankzij het standaard aanwezige DTC Wheelie Control voorkomt de S 1000 RR verrassingen als je de gashendel iets te enthousiast opendraait.

De aanwezige modellen in Genève zijn uitgerust in de kleuren Racing Red en Motorsport. De wereldpremière was vorig jaar tijdens de Milan Motorcycle Show. In Genève vullen de twee motoren de toch al niet al te lege BMW-stand.