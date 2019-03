Een Valkyrie met die geweldige V12 van Cosworth

Kwijlen.

Alsof je tijdens de spits opgevouwen in een NS-trein zit, zo druk was het op de stand van Aston Martin in Genève. Niet zo vreemd, de Britten pakten groot uit met diverse bijzondere concepts. Een auto die niet meer in conceptstaat is en zo goed als klaar is voor het echte werk is de langverwachte Aston Martin Valkyrie.

In Genève had het merk weer eens een Valkyrie meegenomen. Dit keer geen mockup of een vaag prototype, maar een rijdend exemplaar met de gigantisch lekkere V12 van Cosworth onder de kap in combinatie met een hybride aandrijflijn. Vanzelfsprekend kon dit model op veel aandacht rekenen.

De 6.5-liter V12 gaat maximaal 1.176 pk en 900 Nm koppel leveren. Stapje voor stapje nadert de Valkyrie het productieproces. In een wereld waar klimaatkwesties en de opkomst van de elektrische auto centraal staat is het een verademing om te weten dat er toch nog projecten als deze bestaan.