Wanneer boodschappenwagentjes auto’s worden

Citroën bestaat 100 jaar, hoezee. Ze zijn zeker niet alleen jarig in Genève. Andere merken die de feestneus dragen zijn onder meer Bentley en Bugatti. De merken vieren de verjaardag op hun eigen manier. Bugatti heeft een Chiron met de Franse vlag staan, Bentley komt met een actiemodelletje van de Continental GT en Citroën heeft.. dit.

De cirkel rondom de auto laat zien hoe klein de Ami One Concept is. Het wagentje is slechts 2,50 meter lang. Je kunt er nog net niet een supermarkt mee inrijden om boodschappen te doen. Het winkelwagentje is immers niet meer nodig.

Deze Ami One Concept moet een voorbeeld zijn van toekomstige stadsmobiliteit. Kleine schattige autootjes die je droog van A naar B brengen. De Fransen geven gebruikers de vrijheid om de auto slechts enkele minuten tot enkele jaren te gebruiken. Meer info over het stadsgebakje lees je in dit artikel.