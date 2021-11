BMW heeft toffe dingen in petto voor 50 jaar M

Volgend jaar blaast BMW M 50 kaarsjes uit. Dat gaat natuurlijk niet onopgemerkt voorbij. Dit is BMW M GmbH zoal van plan.

Wie jarig is trakteert. In het geval van het feestje van 50 jaar BMW M zul je alsnog zelf de portemonnee moeten trekken voor sommige dingen, maar dat mag de pret niet bederven. Op 24 mei 2022 is het 50 jaar geleden dat BMW M GmbH werd opgericht. Aan de hand van diverse zaken staat BMW M stil bij dit jubileum.

Volgend jaar komen er speciale jubileumlogo’s verkrijgbaar op BMW M modellen of een BMW met M Sportpakket. Het moet je smaak zijn, maar het is een knipoog naar 50 jaar M. Het feestelijke logo is te vinden op de voorzijde, achterzijde en op de wielnaven. Dit logo bevat de oorspronkelijke kleuren van M. Namelijk violet, blauw en rood. Je kunt het bestellen vanaf januari 2022. Later werden de M-kleuren gemoderniseerd met lichtblauw, blauw en rood.

Daarnaast knipoogt BMW M naar het verleden aan de hand van 50 iconische M kleuren. Het gaat hier onder meer om Dakar Yellow, Fire Orange, Daytona Violet, Macao Blue, Imolarot of Frozen Marina Bay Blue. De kleuren komen verkrijgbaar op geselecteerde modellen. De kleuren zijn een verwijzing naar diverse periodes.

Voor het feestjaar 2022 heeft BMW genoeg in petto om stil te staan bij 50 jaar M. We gaan onder meer de introductie van de allereerste BMW M3 Touring zien. Ook verschijnt de tweede generatie M2 volgend jaar. Daarnaast kunnen we een speciale uitvoering van de M4 Coupé verwachten. Wat dit precies betekent willen de Duitsers nog niet zeggen. Verder heeft BMW M allerlei evenementen op de agenda staan in 2022 om het jubileum te vieren.