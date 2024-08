Toyota GR Yaris tunen met je smartphone? Dat kan!

Alsof het Gran Turismo is lekker pielen met de tuning van je Toyota GR Yaris: zeker is dat mogelijk.

We leven in een bijzondere tijd qua auto’s. Waar vroeger alles mechanisch was, kun je nu erg veel tweaken aan een auto door simpelweg met de software te pielen. De ECU van een auto is het brein en vrijwel alle instellingen zitten daar opgeslagen, dus je kan erg veel aanpassen. Dat zie je terug in auto’s middels bijvoorbeeld rijmodi, instelbare tractiecontrole, ESP in- en uitschakelen dat soort werk.

Instellen met app

Maar goed, dat kan je dus allemaal instellen in de auto, al dan niet via het infotainmentscherm. Toyota verzint iets anders. In Japan lanceert het merk een speciale app, bedoeld voor eigenaren van een GR Yaris of Lexus LBX Morizo RR met dezelfde aandrijflijn. En ja, via de app kan je spelen met de instellingen van je auto, op afstand. En ja: volgens Toyota wordt je Yaris of LBX zo sneller. Je auto sneller maken via een mobiele app, het kan.

Circuit

Eén van de dingen die de auto’s letterlijk sneller maakt is het herkennen van wanneer je op het circuit bent. Buiten het circuit geldt namelijk een snelheidslimiet van 180 km/u in Japan, waar alle auto’s elektronisch op beperkt zijn. Vink je op de app aan dat je op een circuit bent, dan kijkt de app naar je locatie en als die het ermee eens is, gaat de limiet eraf. Er zijn 34 circuits ingeprogrammeerd in Japan, waaronder Fuji Speedway en Suzuka.

Andere optimalisatie voor de Toyota GR Yaris en Lexus LBX Morizo RR via de app is iets meer marginaal, maar het zou maar net kunnen werken. Zo kan je de schakelindicator in je schermpje instellen om de perfecte schakelmomenten te pakken. Ook kan je spelen met de boost-optimalisatie die voor elke bocht anders is. Dan weet de auto precies op welk moment de turbo zijn kracht moet leveren. Oh ja, en de ventilator, die niet altijd voor even goede koeling zorgt voor circuitgebruik, wordt beter ingesteld op circuitgebruik.

Toegegeven, het is allemaal niet zo extreem als je gewend bent van je favoriete racespellen en ineens 136 Nm extra downloaden kan ook niet. Maar het is toch grappig dat Toyota experimenteert met je auto optimaliseren op afstand. De toekomst?!?!?