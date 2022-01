BMW zet eindelijk een punt achter de i3

Na negen jaar is het moment dan toch aangebroken: de BMW i3 gaat uit productie.

Als het over EV’s gaat was het niet Audi die Vorsprung durch Technik had, maar BMW. Van de Duitse Drie was BMW er namelijk als eerste bij met een volwaardige elektrische auto. Deze auto was een technologisch hoogstandje dat naar de naam i3 luisterde.

De BMW i3 zag in 2013 het levenslicht, maar is anno 2022 nog steeds in productie. Er kwam namelijk geen versterking, dus de i3 moest de elektrische kar jarenlang alleen trekken bij BMW. Sinds kort zijn er dan een iX3, een i4 en een iX, maar daarmee praten we over een heel ander prijssegment. Dat betekent dus dat er nog steeds geen aflossing is voor de i3.

Nu is dan toch het pensioen in zicht voor de i3, nadat deze auto negen jaar in productie is geweest. Een woordvoerder van BMW laat aan Autocar weten dat het laatste exemplaar in juli van de band zal rollen.

Of je hem nu mooi vindt of niet, de i3 was een echte out-of-the-box auto. BMW liet zien dat ze over een flink portie lef beschikten door de concept zonder grote wijzigingen in productie te nemen.

De auto was niet alleen revolutionair vanbuiten, maar vooral ook onderhuids. De i3 maakte namelijk gebruik van een Carbon Fibre Reinforced Plastic-constructie. Dat is toch vrij ongebruikelijk in compacte hatchback. Of wat de i3 ook is.

Het feit dat de i3 een EV was maakte de auto natuurlijk ook vrij vooruitstrevend. In 2013 waren de EV’s namelijk nog op één hand te tellen. Het heeft uiteindelijk zeven jaar geduurd voordat de volgende elektrische BMW ten tonele verscheen.

De vraag is nu: hoe zit het met de opvolging van de i3? Een directe opvolger zit er niet in de pijplijn, maar er is wél een nieuwe compacte EV op komst: de iX1. Je raadt het al, dat is een elektrische X1. Deze is nog niet officieel aangekondigd, maar er zijn wel prototypes gesignaleerd.

De iX1 zal het gat opvullen dat de i3 achterlaat, maar het wordt dus wel een heel andere auto. Een auto met een conventioneel uiterlijk, iets wat de i3 juist totaal niet was. En daarom zal de i3 zeker niet snel vergeten worden. Steker nog: het zou wel eens een toekomstige klassieker kunnen zijn.