Let op: morgen grote drukte verwacht bij tankstations

Vanaf morgen wordt er grote drukte verwacht bij tankstations. Waarom zou dat nou zijn?

De brandstofprijzen. Zullen we het daar weer eens over hebben? Ja? Fijn. Die zitten de laatste tijd nogal in de lift, zullen we maar zeggen. Op het moment van schrijven zit de prijs van een liter E10 ietsje onder het all-time record van 2,50. Maar met 2,46 euro is het nog altijd schreeuwend duur.

Maar daar komt verandering en wel morgen. Inmiddels weten we dat het hier niet om een 1 aprilgrap gaat, maar dat hare hooghartigheid Sigrid Kaag het heeft behaagd de accijns op een litertje peut met 17 cent te verlagen. Zodat het klootjesvolk weer lekker goedkoop hun Opeltjes kan vullen, moet ze gedacht hebben.

Goedkope benzine = drukke tankstations

Je raadt dus al waar die verwachte drukte vandaan komt en wanneer die zich zal manifesteren. Maar voor de zekerheid zal ik het toch maar even uit de doeken doen. Inderdaad, de Nederlandse pomphouders verwachten vooral morgen een grote toeloop van auto’s bij hun tankstations.

Veel mensen hebben namelijk gewacht met tanken, terwijl ze anders hun tank al hadden volgegooid als het wijzertje nog op de helft van de meter staat. En groot gelijk natuurlijk, want al is de benzine na de prijsverlaging alsnog schreeuwend duur, het is wel iets minder schreeuwend duur.

Volle tank zomaar een tientje goedkoper

De grootste prijsbesparing is voor de automobilist die zijn auto vol gaat gooien met benzine, zoals gezegd daalt de accijns daar met 17 cent per liter. Op een volle tank kan dat je zomaar een tientje schelen. En als je een Range Rover of iets dergelijks rijdt wel het dubbele.

Dieselrijders betalen vanaf morgen 11 cent minder voor een litertje Satanssap en als je gas gebruikt om op te rijden in plaats van om op te koken, scheelt het je 4 cent per liter. En al zijn het niet de meest wereldschokkende bedragen, het is zonde om te laten liggen, niet?

Daarom, dus deze ‘waarschuwing’, heb je een zo goed als lege tank en wil je die morgen voor het werk nog even ‘goedkoop’ volgooien? Vertrek dan iets eerder van huis, nu weet je waarom er grote drukte wordt verwacht bij de Nederlandse tankstations.

At your service!