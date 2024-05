BMW i5 Touring – test en video

Een elektrische stationwagon, daar waren er nog niet zoveel van. De test van de BMW i5 eDrive40 Touring is dus zeer relevant.

Net als zijn limousine broer kan je de i5 of 5-serie Touring met alle type aandrijvingen krijgen. Dingolfing waar BMW de nieuweling produceert, rollen straks elektrische 5-series (i5), 5-series mild hybride benzine, plug-in hybrides en zelfs diesels van de band.

In Nederland is de volledig elektrische i5 nu de meest populaire, maar in Duitsland is dat duidelijk anders. En ook in Nederland zijn de automerken weer afhankelijk van wat de EU en andere overheden uit hun hoge hoed toveren.

Bij de limousine is er de keuze uit de viercilinder 520d (xDrive), de zescilinder 540d, 5209, 530e en 550e PHEV’s. Of alle motoren in de Touring zullen eindigen, is nog de vraag.

De BMW i5 eDrive40

Het is voorlopiger de instapper, maar lullig is de i5 eDrive40 allerminst. De elektromotor op de achteras heeft 340pk/400Nm. Dat is wel alleen als je de Sport Boost (0,8s aan de flipper achter het stuur trekken) of de Launch Control gebruikt. Zonder die functie heeft de i5 eDrive40 313 pk….

De sprint naar de 100 doet de i5 Touring eDrive40 in 6,1s. Ondanks dat er genoeg EV’s zijn die nog veel sneller zijn, is dit toch echt vlot genoeg. BMW nodigde ons uit onder de rook van Munchen en dat betekende dat ik geheel legaal hogere snelheden in de i5 Touring kon rijden. Gevoelsmatig neemt de acceleratie af op hogere snelheden, maar toch weet de i5 Touring vrij hard de begrenzer in te rijden. De i5 eDrive40 heeft namelijk een bijna onDuitse topsnelheid van 193 km/u. Praktisch zal je er niet vaak last van hebben, maar op de autobahn zal je nog wel eens iemand voor moeten laten.

In deze test beperkten we ons tot de meer relevante BMW i5 eDrive40 Touring, maar er komt ook een dikkere M-performance. De i5 M60 krijg de hele M-saus aan uiterlijke goodies en twee motoren. De i5 M60 xDrive heeft een maximaal systeemvermogen van 601 pk en sprint daarmee in 3.9s naar de 100. Als je niet de M Sport Boost of M Launch Control gebruikt is er “slechts” 517pk/ 795Nm beschikbaar.

Zowel de i5 eDrive40 als de i5 M60 hebben een accupakket wat netto 81,2 kWh groot is. Laden kan via een driefase lader die standaard 11 kW sterk is, optioneel en bij de M60 kan die 22 kW aan. Bij het snelladen breekt de i5 met zijn 400v-architectuur geen records, maar 205 kW AC laden is voorlopig goed genoeg.

Hoe rijdt het

De meeste autoliefhebbers kiezen voor de fraaie bergpassen in de Alpen, maar slaan daarmee een stuk Duitsland over waar het ook goed rijden is. In het Beierse land tussen Munchen (hoofdkwartier BMW) en Ingolstadt (hoofdkwartier Audi) rollen de wegen tussen bossen, akkers, heuvels en rivieren zoals de Donau. Het er is rustig en op de Duitse landstrassen geldt een snelheidslimiet van 100 km/u. Op sommige trajecten red je dat niet, bochten en hoogteverschillen maken dat onmogelijk.

De BMW i5 eDrive40 Touring bleek een bijzonder prettige metgezel. Met meer dan 300 pk is het prettig inhalen en de feedback door stuur en stoelen is meer aanwezig dan je wellicht op het eerste gezicht denkt.

Als je genoeg graaft in het fijne infotainment systeem, kom je zelfs een optie om het ESC uit te zetten. Voor de wetenschap en om een zo compleet mogelijke consumententest te doen, hebben we voor jullie geverifieerd dat er een driftje is neer te leggen met de i5 Touring. Helemaal de vrije teugels geeft de software je niet, het vermogen naar de achterwielen wordt duidelijk afgeregeld. Hoe dat eruit ziet, is goed te zien in de video.

Zijn er nog minpunten

Touring liefhebbers rond de wereld pinken hier een traantje weg. Overigens zitten die alleen in de EU en Japan, maar dat is het punt hier niet. Tot op de vorige generatie was de kofferbak van de BMW 5-serie Touring een wonder van vernuft (sterker nog: we hebben er ooit een hele video aan gewijd).

Een paar van de items waar de Touring community zo van hielden, hebben helaas het onderspit moeten delven. Naar de automatisch opererende rollo zoek je vergeefs, dus dat wordt weer ouderwets alles met het handje doen. Het voelt vooral als een kostenbesparing, dus als we genoeg klagen dan brengt BMW de automatische rollo wel weer terug.

De dubbele achterklep kan wel eens problematischer blijken. Wegens de gewenste stroomlijn (nog belangrijker voor de EV’s) loopt de achterzijde van de BMW 5-serie en i5 Touring taps toe. In dat ontwerp pastte geen achterruit die separaat te openen is. En het is zo ontzettend handig om je kofferbak (op vakantie) helemaal vol te stouwen. Of nog je jas erbij te leggen. Helaas, we gaan je missen.

Killer features

Als het je allemaal niet bevalt, dan koop je maar een andere elektrische station. Je zoektocht is snel klaar, want alleen het Chinese NIO biedt de ET5 Touring aan. Audi heeft wellicht een elektrische Avant in de pen zitten, maar anders moet je toch uitwijken naar een elektrische SUV.

De kofferbak is zelfs voor de elektrische versie gegroeid ten opzichte van zijn voorganger en kan nu 570 liter verstouwen. Om grotere of langere stukken mee te nemen, kan de achterbank in drie delen plat via een 40:20:40 verhouding. Nog meer praktische zaken dan: eDrive40 mag 1.500kg trekken, de 530e 1.800kg en de rest 2.000 kg

Het vernieuwde BMW navigatiesysteem raken we inmiddels ook aan gewend. Gebruik de ingebouwde navigatie en de voor je worden op het grote headsupdisplay duidelijke aanwijzingen geprojecteerd. Het BMW Curved Display is met een diameter van 14,9″ niet de grootste in zijn segment, maar het werkt allemaal wel prima.

Alternatieven

Een elektrische crossover, maar die komen minder ver, rijden minder goed en zijn duurder. Daar krijg je dan wel een hogere zit voor terug. Ik zou er snel uit zijn, maar voor een ruime zeventigduizend euro is er best veel keuze uit diverse EV’s.

Conclusie

De BMW 5-serie Touring is nog steeds een praktische, zeer comfortabele metgezel. Als volledig elektrische i5 Touring gelden die kwalificaties nog steeds. Als je niet te vaak heen en weer naar de wintersport of de Spaanse Costa’s crosst, is de beperktere range van de i5 Touring wellicht helemaal geen issue. Als dat wel zo is, dan kies je lekker voor een funfer met ouderwetse plofmotor.