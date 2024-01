BMW i5 Touring is gelekt!

Maar wat vinden we van de BMW i5 Touring?

Dames en heren. Vroegtijdig op uw beeldscherm is dit de BMW i5 Touring. De eerste volledig elektrische station van het Duitse automerk. Een verademing in het autolandschap der EV’s, want heel veel elektrische stations zijn er nog niet.

Sterker nog, van de Duitse drie is BMW de eerste die met een tastbaar product komt. Zo weten we bijvoorbeeld dat Audi werkt aan een volledig elektrische variant van de A6. BMW pakt echter de primeur in dit segment en is met de i5 Touring er op tijd bij. De plaatjes zijn gelekt op de interwebz en gedeeld door onder andere wilcoblok op Instagram.

Dezelfde aandrijflijn van de i5 sedan zal naar verwachting van toepassing zijn op de Touring. Dat betekent een i5 Touring eDrive40 met 340 pk en 400 Nm. En een i5 Touring M60 met 601 pk en 795 Nm koppel. De exacte specs volgen met de onthulling van de BMW i5 Touring.

Op basis van dit platform kunnen we nog veel meer verwachten. Een reguliere 5 Serie Touring met benzine- en dieselmotoren bijvoorbeeld. Maar ook de terugkeer van de BMW M5 Touring die naar verwachting de aandrijflijn van de XM krijgt.

Valt het mee, of valt het tegen? Het design is een beetje wat je kon verwachten. Opvallend zijn de zwarte plakkaten onder aan de bumper. In een meegespoten toestand had dat er allicht wat fraaier uitgezien. Het oogt nu toch een beetje plastic fantastic. Laat vooral uw mening horen in de comments. BMW i5 Touring yay or nee?