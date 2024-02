Officieel: de BMW i5 Touring is hier! [video]

Maak kennis met de allereerste elektrische E-segment station: de BMW i5 Touring (inclusief de prijzen!).

Een traditionele E-segment stationwagen, maar dan elektrisch, die hadden we nu nog niet. BMW brengt daar nu verandering in, want ze presenteren de gloednieuwe i5 Touring. En – niet te vergeten – ook de reguliere 5 Serie Touring.

We krijgen deze auto niet helemaal voor het eerst te zien, want twee weken geleden was de i5 Touring al gelekt. En de patentafbeeldingen hadden we ook al gezien. Oftewel: de i5 Touring komt niet als een verrassing. Maar nu kunnen we de auto dus echt vanuit alle hoeken bekijken en alle details delen.

Wouter heeft de auto ook al in het echt mogen aanschouwen, dus je de video kun je hieronder bekijken:

Design

Nu we mooiere plaatjes hebben (en @wouter de auto in het echt heeft gezien) wordt ons vermoeden bevestigd: de Touring is inderdaad beter te pruimen dan de sedan. De gestrekte lijnen van een station doen het ontwerp goed. Aan de neus (optioneel mét verlichte grille) is uiteraard niks veranderd, dus als je die lelijk vond, vind je dat nog nu steeds.

Bagageruimte

De 5 Serie Touring is net zo lang als de sedan, met een lengte van 5,06 meter. Daarmee is de nieuwe Touring 9,7 centimeter langer dan zijn voorganger. De bagageruimte is ook iets groter, al scheelt het niet veel. Je kunt er 570 liter in kwijt, waar dat voorheen 560 liter was. Met de achterbank plat heb je 1.700 liter tot je beschikking. Daarbij maakt het niet uit of je de i5 hebt of de gewone 5 Serie.

Actieradius

Qua aandrijflijnen geen verrassingen: de i5 Touring is evenals de sedan leverbaar als eDrive40 en als M60 xDrive. Deze hebben respectievelijk 340 en 601 pk en zij beide voorzien van een 81,2 kWh accupakket. De sedan is er ook als xDrive40, maar die ontbreekt vooralsnog. Nog goed om te vermelden is de actieradius, want die is ietsje minder dan bij de sedan: de eDrive40 heeft als Touring 560 km actieradius in plaats van 579 km en de M60 506 in plaats van 516 km.

Niet-elektrisch

Als je een niet-elektrische 5 Serie Touring wil heb je vooralsnog maar één optie: de 520d met 197 pk en 400 Nm aan koppel. Wel kun je kiezen uit achterwielaandrijving en xDrive. In de zomer van dit jaar volgt een plug-in hybride (waarschijnlijk de 530e) en de 540d.

Prijzen

Net als bij de sedan laat BMW ons niet wachten op de prijzen, ze vertellen meteen wat de i5 en 5 Serie Touring moeten kosten. De prijslijst ziet er als volgt uit:

BMW i5 eDrive40 Touring €79.622 BMW i5 M60 Touring €110.477 BMW 520d Touring €80.242 BMW 520d xDrive Touring €86.004

Concurrentie

De prijs van de i5 Touring hoeven we niet te vergelijken met de concurrentie, want die is er simpelweg niet. De 520d Touring heeft eigenlijk ook bar weinig concurrentie. Audi doet namelijk niet meer aan diesels, dus de enige directe concurrenten zijn de Mercedes E 300 de Estate en de Jaguar XF D200 Sportbrake.

De Mercedes en de Jag zijn beide goedkoper, met prijskaartjes van respectievelijk €76.207 en €77.353. In het geval van de Jaguar heb je dan wel een model wat al uit 2015 dateert. De Mercedes is natuurlijk wel gloednieuw. Omdat dit een plug-in hybride diesel is, kost deze minder, terwijl je wel 313 pk hebt. Dat is dus een betere deal, zoals meestal het geval is met plug-in hybrides.

De BMW i5 en 520d Touring zullen vanaf mei te bestellen zijn in Nederland.